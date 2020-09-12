Вольф понадеялся заработать на Феттеле

Накануне старта Гран При Тосканы стало известно о том, что с 2021 года Себастьян Феттель будет выступать за команду Aston Martin. Большинство других участников Формулы 1 высказались в поддержку такого решения для немца. А руководитель команды Mercedes Тото Вольф нашел в решении Феттеля для себя личную материальную выгоду.

«Мне принадлежит пакет акций Aston Martin, так что буду рад, если они вырастут в цене, – сказал Вольф. – Германия является вторым по значимости рынком для этого бренда. Так что прекрасно, что Себ остается в Формуле 1. Он все же второй самый успешный гонщик последнего десятилетия. Так что для всего чемпионата хорошо, что такой пилот смог остаться.

К тому же он обогатит Aston Martin своими знаниями и опытом. Это позволит команде добиться прогресса, так что именно знания станут его главным вкладом».

Поддержал Феттеля и его нынешний босс, руководитель команды Ferrari Маттиа Бинотто

«Я лично очень за него рад, – сказал глава Скудерии. – Думаю, что мы поступили верно, заранее объявив о приглашении на место Феттеля Карлоса Сайнса, чем дали Себастьяну больше времени для того, чтобы найти себе место на 2021 год. Я уверен, что в Aston Martin он сможет добиться многого, но надеюсь, что мы все же окажемся впереди».