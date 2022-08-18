Вольф похвалил главу FIA накануне смены регламента
По мнению главы Mercedes, новый глава организации Моххамед бин Сулайем отлично справляется со своей ролью
На этой неделе совет по спорту FIA принял решение о некотором изменении регламента на 2023 год, что, как считается, поможет Mercedes победить паразитные вертикальные колебания своих машин.
По крайней мере, в Red Bull и Ferrari ранее заявляли, что менять правила не надо, и что у них никаких проблем с колебаниями нет.
В Mercedes, однако, видимо ожидали решения в свою пользу. По крайней мере глава команды Тото Вольф успел похвалить нового руководителя Федерации Мохаммеда бин Сулайема еще до того, как о решении было объявлено.
«Я верю, что бин Сулайем уже показал то, как он принимает решения, – сказал Вольф. – У каждого человека свой характер, но мне кажется для такой работы важно быть открытым и прозрачным, тогда управление будет эффективным. И пока именно это мы и наблюдаем.
Мохаммеду еще предстоит многое сделать в своей организации, назначить некоторых ключевых людей, но мне нравится, как все идет. Они открыты, они не зацикливаются на чем-то, они открыты, честны и готовы к разговору».
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