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Формула 1 Новости

Вольф похвалил главу FIA накануне смены регламента

По мнению главы Mercedes, новый глава организации Моххамед бин Сулайем отлично справляется со своей ролью

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Вольф похвалил главу FIA накануне смены регламента
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На этой неделе совет по спорту FIA принял решение о некотором изменении регламента на 2023 год, что, как считается, поможет Mercedes победить паразитные вертикальные колебания своих машин.

По крайней мере, в Red Bull и Ferrari ранее заявляли, что менять правила не надо, и что у них никаких проблем с колебаниями нет.

В Mercedes, однако, видимо ожидали решения в свою пользу. По крайней мере глава команды Тото Вольф успел похвалить нового руководителя Федерации Мохаммеда бин Сулайема еще до того, как о решении было объявлено.

«Я верю, что бин Сулайем уже показал то, как он принимает решения, – сказал Вольф. – У каждого человека свой характер, но мне кажется для такой работы важно быть открытым и прозрачным, тогда управление будет эффективным. И пока именно это мы и наблюдаем.

Мохаммеду еще предстоит многое сделать в своей организации, назначить некоторых ключевых людей, но мне нравится, как все идет. Они открыты, они не зацикливаются на чем-то, они открыты, честны и готовы к разговору».

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