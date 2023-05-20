Вольф похвалил бывшего топ-менеджера Red Bull за работу на Mercedes

Перед стартом нынешнего сезона Ф1 стало известно, что занимавшая в Red Bull Racing посты операционного директора и главы департамента кадровой политики Джейн Пул покинула Милтон-Кинс и перешла на работу к прямым конкурентам из Mercedes.

Хотя имя Пул едва ли известно поклонникам гонок, в самой Ф1 она является очень авторитетным и уважаемым специалистом, ее по праву считали важным элементом последних успехов RBR.

Вдобавок, британка унесла с собой ценную внутреннюю информацию, которая по умолчанию является ценной для соперников.

В интервью Motorsport.com Тото Вольф очень высоко оценил работу Джейн в его команде и признался, что уже очень давно рассчитывал переманить ее.

«На самом деле, я оставался поклонником работы Джейн на протяжении десяти последних лет, – признался австриец. – Мы знакомы примерно столько же, и наши отношения всегда оставались очень уважительными.

Да, она работала на наших соперников – но можно уважать людей, которые работают на соперников, и признавать их достижения. Я считаю, что ее вклад в успехи Red Bull на протяжении последних лет был очень значительным.

Их отношения подошли к концу, такое случается естественным образом. Я уже долгое время хотел нанять Джейн, но прежде не было возможности сделать это. А теперь она появилась».

Говоря о способностях Пул, Тото отметил: «Она стала отличным дополнением для нашей команды. У нее есть множество очень полезных знаний: она психолог, она знает работу другой команды, знакома почти со всеми [в паддоке] и располагает полноценным досье на всех хороших людей в Ф1. Когда у тебя есть такой актив, это очень серьезное усиление вашей организации».

Под руководством самого Тото команда Mercedes установила исторический рекорд Ф1, выиграв восемь Кубков конструкторов подряд. Однако Вольф повторил известные слова из классической советской киноленты о том, что всегда полезно узнать мнение нового человека, у которого еще не замылился глаз.

«И сейчас, и прежде, если организация добивается успеха, матереет и вырабатывает собственные процессы и процедуры, вам нужен взгляд со стороны и периодические встряски, – повторил глава Mercedes мысль сыщика Шарапова. – Ничего не надо изобретать заново, однако важно проверять, достаточно ли хороши вчерашние идеи, чтобы продолжать добиваться успеха сегодня.

Именно поэтому свежий взгляд, да еще и непредвзятый, настолько полезен.

Так что время от времени даже успешной структуре нужны сильные специалисты извне. Именно это позволяет вам сделать следующий шаг вперед».

В нынешнем сезоне Ф1 Mercedes идет третьей в Кубке конструкторов. За пять Гран При пилоты команды завоевали один призовой кубок – Льюис Хэмилтон финишировал вторым в Мельбурне.