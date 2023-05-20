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Вольф похвалил бывшего топ-менеджера Red Bull за работу на Mercedes

По словам главы команды из Брэкли, переход Джейн Пул помог значительно усилить Mercedes в структурных вопросах

Джонатан Нобл
Автор:
Тото Вольф, глава команды и генеральный директор, Mercedes-AMG, Джейн Пул, специальный советник Mercedes

Перед стартом нынешнего сезона Ф1 стало известно, что занимавшая в Red Bull Racing посты операционного директора и главы департамента кадровой политики Джейн Пул покинула Милтон-Кинс и перешла на работу к прямым конкурентам из Mercedes. 

Хотя имя Пул едва ли известно поклонникам гонок, в самой Ф1 она является очень авторитетным и уважаемым специалистом, ее по праву считали важным элементом последних успехов RBR. 

Вдобавок, британка унесла с собой ценную внутреннюю информацию, которая по умолчанию является ценной для соперников. 

В интервью Motorsport.com Тото Вольф очень высоко оценил работу Джейн в его команде и признался, что уже очень давно рассчитывал переманить ее. 

«На самом деле, я оставался поклонником работы Джейн на протяжении десяти последних лет, – признался австриец. – Мы знакомы примерно столько же, и наши отношения всегда оставались очень уважительными. 

Да, она работала на наших соперников – но можно уважать людей, которые работают на соперников, и признавать их достижения. Я считаю, что ее вклад в успехи Red Bull на протяжении последних лет был очень значительным. 

Их отношения подошли к концу, такое случается естественным образом. Я уже долгое время хотел нанять Джейн, но прежде не было возможности сделать это. А теперь она появилась». 

Говоря о способностях Пул, Тото отметил: «Она стала отличным дополнением для нашей команды. У нее есть множество очень полезных знаний: она психолог, она знает работу другой команды, знакома почти со всеми [в паддоке] и располагает полноценным досье на всех хороших людей в Ф1. Когда у тебя есть такой актив, это очень серьезное усиление вашей организации».  

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Под руководством самого Тото команда Mercedes установила исторический рекорд Ф1, выиграв восемь Кубков конструкторов подряд. Однако Вольф повторил известные слова из классической советской киноленты о том, что всегда полезно узнать мнение нового человека, у которого еще не замылился глаз. 

«И сейчас, и прежде, если организация добивается успеха, матереет и вырабатывает собственные процессы и процедуры, вам нужен взгляд со стороны и периодические встряски, – повторил глава Mercedes мысль сыщика Шарапова. – Ничего не надо изобретать заново, однако важно проверять, достаточно ли хороши вчерашние идеи, чтобы продолжать добиваться успеха сегодня.

Именно поэтому свежий взгляд, да еще и непредвзятый, настолько полезен.  

Так что время от времени даже успешной структуре нужны сильные специалисты извне. Именно это позволяет вам сделать следующий шаг вперед».

В нынешнем сезоне Ф1 Mercedes идет третьей в Кубке конструкторов. За пять Гран При пилоты команды завоевали один призовой кубок – Льюис Хэмилтон финишировал вторым в Мельбурне.

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