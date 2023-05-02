Вольф подлил масла в огонь слухов про Леклера: Он у нас на радаре

Инсайдер Лео Турини раскрутил мельницу слухов Ф1, написав в своей колонке о переговорах Шарля Леклера с Mercedes, «о которых знает весь мир».

Когда участники чемпионата съехались в Баку, сам монегаск и Льюис Хэмилтон, на место которого его прочат, заверили – сплетни е имеют под собой никаких оснований.

Между тем, контракт семикратного чемпиона заканчивается в этом году – и пока нет уверенности, что гонщик непременно останется в Mercedes.

Говоря о том, как могут развиваться события и сколько правды в разговорах о Леклере, глава команды из Брэкли Тото Вольф отметил: «Мы с Шарлем за последнее время всего раз, когда встретились у гейта в мельбурнском аэропорту при посадке на рейс.

Шарль – отличный парень. Он один из тех, кого обязательно надо держать на радаре с прицелом на долгосрочную перспективу. Но это не касается ближайших и среднесрочных планов.

В его способностях никто не сомневается. Сейчас он на 100 процентов верен Ferrari, а мы на 100 процентов нацелены поставить подписи под контрактом Льюиса».

Зимой Хэмилтону исполнилось 38 лет – гонщик уже не раз говорил, что не намерен прекращать карьеру в ближайшее время, но хочет выступать за рулем конкурентоспособной машины.

Подиум: Шарль Леклер, Scuderia Ferrari, третье место Фото: Зак Маугер / Motorsport Images