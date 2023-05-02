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Вольф подлил масла в огонь слухов про Леклера: Он у нас на радаре

Когда казалось, что вопрос уже можно закрывать, глава команды Mercedes намекнул, что не все так однозначно

Александр Кабановский
Автор:
Вольф подлил масла в огонь слухов про Леклера: Он у нас на радаре

Инсайдер Лео Турини раскрутил мельницу слухов Ф1, написав в своей колонке о переговорах Шарля Леклера с Mercedes, «о которых знает весь мир». 

Когда участники чемпионата съехались в Баку, сам монегаск и Льюис Хэмилтон, на место которого его прочат, заверили – сплетни е имеют под собой никаких оснований. 

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Между тем, контракт семикратного чемпиона заканчивается в этом году – и пока нет уверенности, что гонщик непременно останется в Mercedes. 

Говоря о том, как могут развиваться события и сколько правды в разговорах о Леклере, глава команды из Брэкли Тото Вольф отметил: «Мы с Шарлем за последнее время всего раз, когда встретились у гейта в мельбурнском аэропорту при посадке на рейс. 

Шарль – отличный парень. Он один из тех, кого обязательно надо держать на радаре с прицелом на долгосрочную перспективу. Но это не касается ближайших и среднесрочных планов.  

В его способностях никто не сомневается. Сейчас он на 100 процентов верен Ferrari, а мы на 100 процентов нацелены поставить подписи под контрактом Льюиса». 

Зимой Хэмилтону исполнилось 38 лет – гонщик уже не раз говорил, что не намерен прекращать карьеру в ближайшее время, но хочет выступать за рулем конкурентоспособной машины. 

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Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

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