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Формула 1 Новости

Вольф поделился последними новостями о Хэмилтоне

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, редактор

Глава Mercedes F1 признался, что даже у него нет полной уверенности в продолжении выступлений звездного гонщика

Вольф поделился последними новостями о Хэмилтоне

Проиграв борьбу за титул чемпиона мира на последнем круге гонки в Абу-Даби, Льюис Хэмилтон с тех пор не сказал журналистам ни одного слова, за исключением короткого интервью под подиумом сразу после финиша. 

Британец свернул активность в социальных сетях – и хотя с момента гонки прошло уже больше месяца, продолжает держать информационную блокаду, что неизбежно привело к появлению слухов о возможности его ухода из Ф1.

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Глава Mercedes Тото Вольф, в то же время, не отказывался от общения с прессой – сейчас австриец остается главным источником новостей о Льюисе. По его словам, говорить об определенности сейчас не приходится.

«Я очень надеюсь, что мы вновь увидим его, – рассказал Тото про ситуацию со своим пилотом в интервью Kronen Zeitung. – Он – самая важная часть нашего спорта. И если лучший пилот решит уйти из-за возмутительных решений, повинна в этом будет вся Формула 1». 

Вольф добавил: «Совершенно неважно, какие сложности встречались ему на пути прежде. Он всю жизнь знал, что всегда дает свой ответ на гоночной трассе.

И нынешний момент стал невероятно сложным для него именно потому, что невозможно понять, где правда, а где ложь. На это требуется время. 

Лишь после этого мы будем делать свои выводы и попробуем дать все ответы на трассе. Хотя по новым правилам это и будет весьма сложно». 

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