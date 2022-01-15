Вольф поделился последними новостями о Хэмилтоне

Проиграв борьбу за титул чемпиона мира на последнем круге гонки в Абу-Даби, Льюис Хэмилтон с тех пор не сказал журналистам ни одного слова, за исключением короткого интервью под подиумом сразу после финиша.

Британец свернул активность в социальных сетях – и хотя с момента гонки прошло уже больше месяца, продолжает держать информационную блокаду, что неизбежно привело к появлению слухов о возможности его ухода из Ф1.

Глава Mercedes Тото Вольф, в то же время, не отказывался от общения с прессой – сейчас австриец остается главным источником новостей о Льюисе. По его словам, говорить об определенности сейчас не приходится.

«Я очень надеюсь, что мы вновь увидим его, – рассказал Тото про ситуацию со своим пилотом в интервью Kronen Zeitung. – Он – самая важная часть нашего спорта. И если лучший пилот решит уйти из-за возмутительных решений, повинна в этом будет вся Формула 1».

Вольф добавил: «Совершенно неважно, какие сложности встречались ему на пути прежде. Он всю жизнь знал, что всегда дает свой ответ на гоночной трассе.

И нынешний момент стал невероятно сложным для него именно потому, что невозможно понять, где правда, а где ложь. На это требуется время.

Лишь после этого мы будем делать свои выводы и попробуем дать все ответы на трассе. Хотя по новым правилам это и будет весьма сложно».