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Формула 1 Новости

Вольф поддержал Зайдля в критике Haas. Но осторожно

Глава Mercedes признал, что в прошлом его команда сотрудничала с Aston Martin также, как сейчас Ferrari сотрудничает с Haas, но согласился отказаться от такой возможности в будущем

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Вольф поддержал Зайдля в критике Haas. Но осторожно
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Команда Haas в сезоне 2022 года очевидно смогла прибавить, а в Саудовской Аравии ее пилот Кевин Магнуссен даже финишировал впереди гонщика Mercedes Льюиса Хэмилтона. И это вызвало очередную волну критики относительно того, что Haas во-первых, даже не строит сама свои болиды (их по заказу делает Dallara), а во-вторых, тесно сотрудничает с Ferrari.

Наиболее сильные слова по этому поводу недавно произнес глава McLaren Андреас Зайдль. Руководитель Mercedes Тото Вольф в целом поддержал Зайдля, хотя и признал, что в прошлом его команда сама грешила подобным образом.

«Я думаю нам требуются реформы, – сказал Вольф. – Нам нужно избежать тех дискуссий, которые идут сейчас, в последние дни и недели. Все заслуживают того, чтобы быть успешными, и неверно нападать на тех, кто смог прибавить. Но иногда то, как именно осуществляется работа, вызывает справедливые аргументы против, и это не хорошо для спорта.

Вы знаете, что прежде Aston Martin использовали нашу аэродинамическую трубу, и тогда мы фигурально получили наброс помоев на вентилятор по этому поводу. И в будущем, если бы нам пришлось отказаться от такого сотрудничества, то мы бы согласились на это. Команды не должны сотрудничать в том виде, как это происходит сейчас.

Конечно, Haas осуществила впечатляющий прорыв с последнего места. И теперь мы, успешная в прошлом команда, в которой трудятся 2000 сотрудников, вынуждены с ними бороться на трассе. Я их могу только поздравить, но реформы нужны».

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