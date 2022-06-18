Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Watch Shop Билеты
Предыдущая / Технический брифинг: специальное покрытие для тормозов Red Bull Следующая / В Alpine выразили уверенность, что Пиастри поедет в Ф1 в 2023 году
Формула 1 / Гран При Канады Новость

Вольф поблагодарил Ф1 за «защиту команд от самих себя»

По мнению главы Mercedes, в бесконечной погоне за скоростью участники чемпионата забывают, что за рулем их машин сидят живые люди

Адам Купер
Автор:
Перевод:
Александр Кабановский
, Ответственный редактор
Вольф поблагодарил Ф1 за «защиту команд от самих себя»
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В четверг накануне Гран При Канады FIA объявила о мерах по борьбе с болтанкой машин – теперь на основе анализа данных, переданных командами, будет по соображениям безопасности определяться «приемлемый уровень вертикальных колебаний. 

Почти наверняка тем командам, для которых проблема «козления» стоит особенно остро – в первую очередь это Mercedes – придется увеличивать клиренс, чтобы уложиться в требуемые показатели. Это неизбежно приведет к падению скорости. 

Читайте также:

Несмотря на это, глава чемпионов мира Тото Вольф приветствовал директиву FIA, так как она позволит защитить гонщиков от опасных перегрузок, не ставя во главу угла исключительно скорость машин. 

«Думаю, порой Формула 1 должна защищать нас от самых себя, – сказал австриец на субботней пресс-конференции в Монреале. – Все гонятся только за скоростью. Подобно тому, как многие команды критикуют лимит бюджетов и пытаются отменить его или какие-то пункты регламента, которые считают не подходящими для себя, сейчас мы оказались в ситуации, когда наши машины построены вокруг граунд-эффекта. 

Так уже было в 80-е и 90-е, и тогда машины болтало на прямых. В большей или меньшей степени это касается всех команд. Но во главу угла надо ставить здоровье наших пилотов. 

Именно поэтому решение нельзя оставлять за командами. Вы слышите, что пилоты уже всерьез говорят о той боли, которую испытывают, а также о сложностях со зрением. Это показывает, что порой регламент должен сдерживать команды».

Тото Вольф, руководитель команды и генеральный директор Mercedes AMG

Тото Вольф, руководитель команды и генеральный директор Mercedes AMG

Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

Глава Mercedes добавил: «Важно смотреть на общую картину. И если нам по силам решить проблему, мы скорее сделаем это, чем останемся в нынешней ситуации. Мы несем ответственность за своих гонщиков. 

Это не тот случай, когда надо протестовать против перемен просто потому, что кто-то видит в них преимущество для других. Это глобальная проблема граунд-эффекта. 

Кое-кто из тех, кто сейчас впереди и не испытывает проблем, очень громко высказывает свое недовольство, достаточно назвать Серхио [Переса]. Есть и другие, кто не испытывает такой боли. Но проблема есть. И FIA сделала решительные и нужные шаги». 

Вольф пояснил, что считает правильным изменения в регламенте по ходу сезона, так как речь идет о безопасности. 

«Нам надо быть честными с самими собой, – объяснил Тото. – Мы пробуем сделать так, чтобы машины позволяли обгонять, добиваемся качественного шоу, но сейчас рискуем здоровьем пилотов и безопасностью в целом. В какой-то момент все это может привести к очень серьезным и неприятный авариям».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Технический брифинг: специальное покрытие для тормозов Red Bull
Предыдущая новость

Технический брифинг: специальное покрытие для тормозов Red Bull
Следующая новость

В Alpine выразили уверенность, что Пиастри поедет в Ф1 в 2023 году

В Alpine выразили уверенность, что Пиастри поедет в Ф1 в 2023 году
Адам Купер Больше от
Адам Купер
Босс Ф1 предложил перенести Гран При Франции на улицы Ниццы Гран При Франции
Формула 1

Босс Ф1 предложил перенести Гран При Франции на улицы Ниццы

Латифи назвал глупостью назначенный ему штраф Гран При Азербайджана
Формула 1

Латифи назвал глупостью назначенный ему штраф

Идея штрафовать за желтые флаги понравилась пилотам Ф1 Гран При Азербайджана
Формула 1

Идея штрафовать за желтые флаги понравилась пилотам Ф1

Больше от
Тото Вольф
Вольф допустил, что Хэмилтон пропустит Гран При Канады Гран При Канады
Формула 1

Вольф допустил, что Хэмилтон пропустит Гран При Канады

В Mercedes признались, что используют машину Льюиса для экспериментов Гран При Азербайджана
Формула 1

В Mercedes признались, что используют машину Льюиса для экспериментов

В Mercedes сравнили свою машину Ф1 с парашютом Гран При Азербайджана
Формула 1

В Mercedes сравнили свою машину Ф1 с парашютом

Mercedes Больше от
Mercedes
Перейти на слики Расселла подтолкнули воспоминания о Сочи Гран При Канады
Формула 1

Перейти на слики Расселла подтолкнули воспоминания о Сочи

Гран При Канады: дуэли в квалификациях Гран При Канады
Формула 1

Гран При Канады: дуэли в квалификациях

Mercedes пришлось переделать машину из-за возможности протеста Гран При Канады
Формула 1

Mercedes пришлось переделать машину из-за возможности протеста

Самое важное:

Перейти на слики Расселла подтолкнули воспоминания о Сочи
Формула 1 Формула 1

Перейти на слики Расселла подтолкнули воспоминания о Сочи

Гран При Канады: дуэли в квалификациях
Формула 1 Формула 1

Гран При Канады: дуэли в квалификациях

Ферстаппен раскрыл секрет канадского поула
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен раскрыл секрет канадского поула

Сайнс признал ошибку в последнем повороте решающего круга
Формула 1 Формула 1

Сайнс признал ошибку в последнем повороте решающего круга

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.