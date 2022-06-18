Вольф поблагодарил Ф1 за «защиту команд от самих себя»

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В четверг накануне Гран При Канады FIA объявила о мерах по борьбе с болтанкой машин – теперь на основе анализа данных, переданных командами, будет по соображениям безопасности определяться «приемлемый уровень вертикальных колебаний.

Почти наверняка тем командам, для которых проблема «козления» стоит особенно остро – в первую очередь это Mercedes – придется увеличивать клиренс, чтобы уложиться в требуемые показатели. Это неизбежно приведет к падению скорости.

Несмотря на это, глава чемпионов мира Тото Вольф приветствовал директиву FIA, так как она позволит защитить гонщиков от опасных перегрузок, не ставя во главу угла исключительно скорость машин.

«Думаю, порой Формула 1 должна защищать нас от самых себя, – сказал австриец на субботней пресс-конференции в Монреале. – Все гонятся только за скоростью. Подобно тому, как многие команды критикуют лимит бюджетов и пытаются отменить его или какие-то пункты регламента, которые считают не подходящими для себя, сейчас мы оказались в ситуации, когда наши машины построены вокруг граунд-эффекта.

Так уже было в 80-е и 90-е, и тогда машины болтало на прямых. В большей или меньшей степени это касается всех команд. Но во главу угла надо ставить здоровье наших пилотов.

Именно поэтому решение нельзя оставлять за командами. Вы слышите, что пилоты уже всерьез говорят о той боли, которую испытывают, а также о сложностях со зрением. Это показывает, что порой регламент должен сдерживать команды».

Тото Вольф, руководитель команды и генеральный директор Mercedes AMG Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

Глава Mercedes добавил: «Важно смотреть на общую картину. И если нам по силам решить проблему, мы скорее сделаем это, чем останемся в нынешней ситуации. Мы несем ответственность за своих гонщиков.

Это не тот случай, когда надо протестовать против перемен просто потому, что кто-то видит в них преимущество для других. Это глобальная проблема граунд-эффекта.

Кое-кто из тех, кто сейчас впереди и не испытывает проблем, очень громко высказывает свое недовольство, достаточно назвать Серхио [Переса]. Есть и другие, кто не испытывает такой боли. Но проблема есть. И FIA сделала решительные и нужные шаги».

Вольф пояснил, что считает правильным изменения в регламенте по ходу сезона, так как речь идет о безопасности.

«Нам надо быть честными с самими собой, – объяснил Тото. – Мы пробуем сделать так, чтобы машины позволяли обгонять, добиваемся качественного шоу, но сейчас рискуем здоровьем пилотов и безопасностью в целом. В какой-то момент все это может привести к очень серьезным и неприятный авариям».