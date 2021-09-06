Вольф поблагодарил Боттаса. Вышло немного странно

В понедельник утром наступила развязка многомесячной истории по выбору командой Mercedes своего гонщика на сезон 2022 года. В итоге чемпионы мира решили сделать напарником Льюиса Хэмилтона молодого Джорджа Расселла, одновременно прекратив сотрудничество с Валттери Боттасом, который провел в Брэкли пять последних сезонов.

Финн продолжит карьеру в Alfa Romeo, с которой заключил многолетнее соглашение.

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На официальном сайте Mercedes F1 в этой связи появилось обращение главы коллектива Тото Вольфа в адрес Боттаса.

«Для нас процесс был сложным, и решение далось непросто, – признался австриец. – Валттери фантастически справлялся с работой на протяжении пяти последних сезонов, внеся весомый вклад в наши успехи и наше развитие.

Их партнерство с Льюисом стало примером работы напарников в нашем спорте. Оно превратилось в мощное оружие для сражений в нашем чемпионате и принесло нам потрясающие достижения.

Он полностью заслуживал права остаться в команде, и я доволен тем, что он смог выбрать на будущий год захватывающий вызов с Alfa Romeo, где продолжит карьеру на топовом уровне. Когда придет время, он оставит нас со словами искренней благодарности от каждого сотрудника команды и навсегда останется частью семьи Mercedes».

Боттас начал выступления за Mercedes в 2017 году и с того момента 17 раз стартовал с поула, одержал девять побед и дважды заканчивал сезон на втором месте.

«Когда я оглядываюсь, вспоминая проведенное в Mercedes время, то хочу отчетливо понимать, что использовал все свои возможности без остатка, – цитирует гонщика пресс-служба. – Мне также важно убедиться, что мы закончим сотрудничество по-чемпионски.

Работа с Льюисом стала для меня привилегией и серьезным спортивным вызовом, а гармония в наших отношениях стала важной частью тех побед в Кубке конструкторов, которые мы принесли как напарники.

Позже по ходу этого года придет время попрощаться. Но уже сейчас я хочу поблагодарить Тото и команду за то уважение, которое сопровождало наше совместное принятие решения.

Я рад принять новый вызов с Alfa Romeo, ярким и культовым производителем, и иметь возможность стать лидером команды и вести ее вперед к высоким позициям.

Мне хочется добиваться хороший результатов, а когда придет время, то и побед. Но сейчас моя миссия понятна: максимальная атака в интересах Mercedes вплоть до финального круга в Абу-Даби».