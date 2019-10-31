Вольф: Побеждать после пощечин от Ferrari еще приятнее

Пилоты Ferrari стартовали с поул-позиции в каждой гонке после летнего перерыва, в то время как Mercedes последний раз выиграла квалификацию еще на немецком этапе в июле.

Ferrari стартовала с поул-позиции в каждой гонке с летнего перерыва, в то время как Mercedes в последний раз возглавлял квалификационную сессию в Германии в июле. Однако победы в последних трех гонках достались пилотам немецкой команды.

«Что касается сырого темпа, сейчас у них [Ferrari] самая быстрая машина, – сказал Тото Вольф. – Но в воскресенье, похоже, им не удается собрать все воедино. И нам это нравится. Мы голодны для того, чтобы продолжать точно так же. Может быть, работать лучше нам помогают эти случайные пощечины в квалификациях».

На вопрос Motorsport.com, делают ли эти «пощечины» победы еще приятнее, Вольф ответил: «Да, это отличная награда для команды, мы можем собраться и выдать такую производительность, что способны выигрывать по воскресеньям. Но далеко не здорово, когда понимаешь, что не можешь квалифицироваться впереди».

В последней гонке в Мехико Mercedes опередила Ferrari за счет лучшей стратегии, и Хэмилтон выиграл гонку после старта с третьего места.

«Дело не только в том, чтобы действовать хитрее, – отметил Вольф. – У нас очень быстрая машина по воскресеньям. Поэтому у нас получается раньше или позже соперников совершить пит-стоп, чтобы затем отыграть позицию. Отличные гонщики и хорошая стратегия – за счет этого мы добились трех побед. Но, очевидно, по субботам темпа не хватает».