Вольф по ходу гонки требовал убрать Мазепина с пути Хэмилтона. Гоночный директор все объяснил

Во время Гран При Испании в трансляцию попало обращение главы Mercedes Тото Вольфа к гоночному директору FIA Майклу Маси. Австриец требовал поскорее показать синий флаг россиянину Никите Мазепину, чтобы тот отъехал в сторону и пропустил Льюиса Хэмилтона на круге.

Майкл, синие флаги, сказал Вольф. Мы позицию из-за этого парня потеряем.

После гонки сам Маси объяснил необычное обращение Вольфа к нему:

«Если честно, Тото редко можно услышать по радио Дирекции гонки. А вот трансляция разговоров была одной из инноваций, подготовленной Ф1 и FIA.

Общение команд с Дирекцией гонки можно услышать так же, как радиообмен с пилотами. Такие разговоры происходят регулярно, но в эфир они начали попадать только в Барселоне. Все команды знали, что с этого этапа такие разговоры могут быть в эфире».