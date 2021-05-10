Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Хорнер о гибком крыле Red Bull: FIA все проверила Следующая / Гасли: Цуноде не хватает эмоционального контроля
Формула 1 / Гран При Испании Новости

Вольф по ходу гонки требовал убрать Мазепина с пути Хэмилтона. Гоночный директор все объяснил

Автор:
, редактор

Трансляция переговоров команды с судьями была нововведением

Вольф по ходу гонки требовал убрать Мазепина с пути Хэмилтона. Гоночный директор все объяснил

Во время Гран При Испании в трансляцию попало обращение главы Mercedes Тото Вольфа к гоночному директору FIA Майклу Маси. Австриец требовал поскорее показать синий флаг россиянину Никите Мазепину, чтобы тот отъехал в сторону и пропустил Льюиса Хэмилтона на круге.

Майкл, синие флаги, сказал Вольф. Мы позицию из-за этого парня потеряем.

После гонки сам Маси объяснил необычное обращение Вольфа к нему:

«Если честно, Тото редко можно услышать по радио Дирекции гонки. А вот трансляция разговоров была одной из инноваций, подготовленной Ф1 и FIA.

Общение команд с Дирекцией гонки можно услышать так же, как радиообмен с пилотами. Такие разговоры происходят регулярно, но в эфир они начали попадать только в Барселоне. Все команды знали, что с этого этапа такие разговоры могут быть в эфире».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Хорнер о гибком крыле Red Bull: FIA все проверила

Предыдущая новость

Хорнер о гибком крыле Red Bull: FIA все проверила

Следующая новость

Гасли: Цуноде не хватает эмоционального контроля

Гасли: Цуноде не хватает эмоционального контроля
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Испании
Пилоты Тото Вольф
Команды Mercedes
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое

1
Формула 1

Вольф: Ушедшие из Mercedes еще не скоро начнут работу на Red Bull

2
Формула 1

Гран При Испании: пять быстрых выводов

23ч
3
Формула 1

Анализ: Ферстаппен проиграл Хэмилтону из-за Переса

22ч
4
Формула 1

Вольф по ходу гонки требовал убрать Мазепина с пути Хэмилтона. Гоночный директор все объяснил

5
Формула 1

«Нам отчаянно нужен Перес». Хорнер объяснил тактическое поражение Red Bull

20ч
Самое важное:
Гасли: Цуноде не хватает эмоционального контроля
Формула 1

Гасли: Цуноде не хватает эмоционального контроля

35мин
Вольф по ходу гонки требовал убрать Мазепина с пути Хэмилтона. Гоночный директор все объяснил
Формула 1

Вольф по ходу гонки требовал убрать Мазепина с пути Хэмилтона. Гоночный директор все объяснил

Хорнер о гибком крыле Red Bull: FIA все проверила
Формула 1

Хорнер о гибком крыле Red Bull: FIA все проверила

Леклер шокировал Боттаса обгоном в 3-м повороте. Шарль этого не планировал, а Валттери – не видел
Формула 1

Леклер шокировал Боттаса обгоном в 3-м повороте. Шарль этого не планировал, а Валттери – не видел

Хэмилтон назвал срок подписания нового контракта с Mercedes
Формула 1

Хэмилтон назвал срок подписания нового контракта с Mercedes

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Иван Матушкин Больше от
Иван Матушкин
Гасли: Цуноде не хватает эмоционального контроля
Формула 1

Гасли: Цуноде не хватает эмоционального контроля

Хорнер о гибком крыле Red Bull: FIA все проверила Гран При Испании
Формула 1

Хорнер о гибком крыле Red Bull: FIA все проверила

Леклер шокировал Боттаса обгоном в 3-м повороте. Шарль этого не планировал, а Валттери – не видел Гран При Испании
Формула 1

Леклер шокировал Боттаса обгоном в 3-м повороте. Шарль этого не планировал, а Валттери – не видел

Больше от
Тото Вольф
Вольф: Ушедшие из Mercedes еще не скоро начнут работу на Red Bull
Формула 1

Вольф: Ушедшие из Mercedes еще не скоро начнут работу на Red Bull

«Тото хочется покомандовать». Штайнер вступился за Мазепина перед Вольфом Гран При Испании
Формула 1

«Тото хочется покомандовать». Штайнер вступился за Мазепина перед Вольфом

«Я ожидал от Тото более серьезного уровня». Марко продолжил перепалку с Вольфом
Формула 1

«Я ожидал от Тото более серьезного уровня». Марко продолжил перепалку с Вольфом

Больше от
Mercedes
Хэмилтон назвал срок подписания нового контракта с Mercedes
Формула 1

Хэмилтон назвал срок подписания нового контракта с Mercedes

Боттас не сразу пропустил Хэмилтона, когда тот догонял Ферстаппена. Как отреагировал Вольф? Гран При Испании
Формула 1

Боттас не сразу пропустил Хэмилтона, когда тот догонял Ферстаппена. Как отреагировал Вольф?

Хэмилтон испугался Ферстаппена на старте? Версия Льюиса Гран При Испании
Формула 1

Хэмилтон испугался Ферстаппена на старте? Версия Льюиса

Самое читаемое Сегодня

Гран При Испании: пять быстрых выводов
Формула 1 Формула 1

Гран При Испании: пять быстрых выводов

Анализ: Ферстаппен проиграл Хэмилтону из-за Переса
Формула 1 Формула 1

Анализ: Ферстаппен проиграл Хэмилтону из-за Переса

Вольф по ходу гонки требовал убрать Мазепина с пути Хэмилтона. Гоночный директор все объяснил
Формула 1 Формула 1

Вольф по ходу гонки требовал убрать Мазепина с пути Хэмилтона. Гоночный директор все объяснил

Вольф: Ушедшие из Mercedes еще не скоро начнут работу на Red Bull
Формула 1 Формула 1

Вольф: Ушедшие из Mercedes еще не скоро начнут работу на Red Bull

Леклер шокировал Боттаса обгоном в 3-м повороте. Шарль этого не планировал, а Валттери – не видел
Формула 1 Формула 1

Леклер шокировал Боттаса обгоном в 3-м повороте. Шарль этого не планировал, а Валттери – не видел

«Нам отчаянно нужен Перес». Хорнер объяснил тактическое поражение Red Bull
Формула 1 Формула 1

«Нам отчаянно нужен Перес». Хорнер объяснил тактическое поражение Red Bull

«Тото хочется покомандовать». Штайнер вступился за Мазепина перед Вольфом
Формула 1 Формула 1

«Тото хочется покомандовать». Штайнер вступился за Мазепина перед Вольфом

Босс Haas отказался переубеждать хейтеров Мазепина
Формула 1 Формула 1

Босс Haas отказался переубеждать хейтеров Мазепина

Самое важное:

Гасли: Цуноде не хватает эмоционального контроля
Формула 1 Формула 1

Гасли: Цуноде не хватает эмоционального контроля

Вольф по ходу гонки требовал убрать Мазепина с пути Хэмилтона. Гоночный директор все объяснил
Формула 1 Формула 1

Вольф по ходу гонки требовал убрать Мазепина с пути Хэмилтона. Гоночный директор все объяснил

Хорнер о гибком крыле Red Bull: FIA все проверила
Формула 1 Формула 1

Хорнер о гибком крыле Red Bull: FIA все проверила

Леклер шокировал Боттаса обгоном в 3-м повороте. Шарль этого не планировал, а Валттери – не видел
Формула 1 Формула 1

Леклер шокировал Боттаса обгоном в 3-м повороте. Шарль этого не планировал, а Валттери – не видел

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.