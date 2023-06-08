Вольф озвучил, на сколько Mercedes сейчас отстает от Red Bull

После слабых выступлений в первых этапах нового сезона Ф1 команда Mercedes серьезно переделала свое шасси. Новая версия дебютировала в Монако, но по-настоящему понять ее силу удалось в Испании.

На техничной трассе «Каталунья», которая традиционно позволяет оценить возможности машины, Mercedes добилась двойного подиума, благодаря которому вернулась на вторую строчку в Кубке конструкторов.

Как рассказал глава команды Тото Вольф, обновления позволили сделать машину более понятной для пилотов и инженеров.

«Двойной подиум [в Барселоне] стал результатом нескольких месяцев упорной работы, он вдохновил команду и показал, что мы выбрали верное направление развития, – сказал австриец в интервью телеканалу OE24. – Другая передняя подвеска, другое днище, иные кузовные панели и множество других элементов – все это принесло свои плоды.

Теперь у нас есть годный базис, который мы уже понимаем лучше, чем прежнюю машину. Это позволяет проектировать последующие доработки».

Он добавил: «Думаю, сейчас наше отставание от Red Bull составляет две-три десятых. Это только моя оценка – точнее, оценка всей нашей команды по итогам прошедшего этапа. И это огромный шаг вперед.

При этом мы должны помнить, что и в прошлом году неплохо выступили в Барселоне. Понятно, что впереди будут и сложные моменты, но я доволен той работой, которую проделали в Брэкли и Бриксуорте».

Если вспомнить, что за 66 кругов недавнего Гран При Испании Льюис Хэмилтон отстал от Макса Ферстаппена на 24 секунды, простая математика подтверждает слова Вольфа: делением на калькуляторе можно получить проигрыш в 0,36 секунды на круге.

Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14 Фото: Джейк Грант / Motorsport Images