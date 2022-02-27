Вольф ответил Хэмилтону: В Ф1 непредвзятые судьи

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В день начала предсезонных тестов Ф1 в Барселоне гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон отметил, что, по его мнению, стюарды чемпионата предвзято относятся к некоторым пилотам, и призвал серию найти судей «без предубеждений».

Некоторое время спустя глава Mercedes Тото Вольф ответил семикратному чемпиону – на удивление, Вольф оказался отчасти не согласен с британцем.

«Я не думаю, что они предвзятые, если честно, – отметил Вольф. – Они все умные и образованные люди, но самое главное в их деле – наличие общего стандарта работы и для дирекции гонки, и для самих судей, и со стороны их помощников. Это то, что мы заслуживаем, и то, чего все ожидают.

Думаю, мы можем положиться на очень хороших людей. Самой главной была проблема непоследовательности – и об этом мы много раз говорили в прошлом году. Сейчас правила не должны толковаться по-разному: правила есть правила».

Напомним, что одним из итогов расследования FIA по следам событий спорного финала Ф1 в Абу-Даби стало увольнение Майкла Маси с поста директора гонки – в грядущем сезоне его место займут Эдуарду Фрейташ из WEC и работавший прежде в DTM Нильс Виттих.

Дополнительная информация: Адам Купер