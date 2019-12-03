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Формула 1 / Новость

Вольф оценил вероятность ухода Хэмилтона из Mercedes в 25%

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Вольф оценил вероятность ухода Хэмилтона из Mercedes в 25%
Автор:
, редактор отдела (Autosport)
3 дек. 2019 г., 13:03

По словам главы чемпионской команды Ф1, обе стороны нацелены продолжать сотрудничество, но в ситуацию могут вмешаться сторонние факторы.

По ходу Гран При Абу-Даби в паддоке усилились слухи о возможном переходе Льюиса Хэмилтона в Ferrari после 2020 года, когда закончится действие нынешнего соглашения пилота с Mercedes.

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Комментируя слова своего гонщика, который назвал нормальными переговоры с Ferrari, австриец сказал: «Лично я – это моя оценка, хотя, возможно, я и преувеличиваю – оценил бы вероятность того, что он останется, в 75%.

Если мыслить рационально, все говорит о продолжении отношений обеими сторонами. Но в то же время остается шанс в 25% из-за тех вещей, которые мы не контролируем.  

Посмотрим, что принесут ближайшие месяцы».

Он добавил: «Есть еще такой компонент, как финансовые инвестиции. Они сыграют свою роль и войдут в список условий, которые в конце концов анализирует каждый пилот. Это нормально, и каждый из нас поступает так».

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В 2012 году Хэмилтон закончил выступления за McLaren, с которой завоевал свой первый титул, и по совету Ники Лауды перешел в не блиставшую тогда Mercedes. Как отметил Вольф, тот опыт многое принес гонщику.

«Пилот такого уровня всегда знает, что может повлиять на команду, – объяснил Тото. – Когда он переходил из McLaren в Mercedes, многие говорили, что это ошибка. Но оказалось, что это верный шаг. 

Я не хочу ошибаться, оценивая силу Ferrari. И на стану говорить, что мы легко выиграем седьмой или восьмой титул. Тут нужно оценивать осторожно. 

Если включать логику, все говорит, что нам [Mercedes и Хэмилтону] выгодно дальнейшее сотрудничество. Но могут быть другие факторы нового вызова, которые всегда нужно учитывать. Именно на них я отвожу 25%».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Mercedes В Магазин
Автор Скотт Митчелл

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