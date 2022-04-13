Вольф оценил шансы Хэмилтона на титул в 40%

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В трех первых Гран При нового чемпионата Ф1 Льюис Хэмилтон заработал 28 очков и не одержал ни одной победы – с 2010 года, когда чемпионат мира перешел на нынешнюю систему начисления баллов, это самый слабый старт британца.

Команда Mercedes столкнулась с серьезными сложностями, решение которых, как показал анализ, потребует значительного времени. Это дало экспертам основания говорить, что семикратному чемпиону мира будет крайне сложно рассчитывать на восьмой титул в 2022 году.

Однако босс команды из Брэкли Тото Вольф оценил ситуацию иначе – по его мнению, долгий сезон оставляет Льюису возможность вернуться в чемпионскую гонку.

«Если говорить чисто о математической вероятности, я бы сказал, что ставка на его победу примерно два к восьми (20% – прим.ред.), – цитирует австрийца таблоид Daily Star. – Но это не математика, а гонки, где возможно многое. У соперников могут быть сходы, а если мы раскроем потенциал своей машины, то вернемся в спор за высокие позиции.

Так что как гонщик я бы оценил его шансы на титул как 40-60. Хотя математика и дает результат, который хуже для нас».

Вольф добавил: «Сейчас я не могу заснуть, и дело вовсе не в сбое режима из-за дальних перелетов. Я не в силах уснуть, так как не могу избавиться от мыслей о решении наших проблем. Это не самое лучшее психологическое состояние.

Но просто горевать непозволительно. Я должен искать решения – и пытаюсь улучшить себя самого, чтобы получить больше. Так же действует и Льюис. Я вижу, что в начале дня он настроен оптимистично, но по ходу для его настроение явно портится.

Мне надо перестать думать о сессиях и уик-эндах, пора размышлять о сезонах. У нас прежде уже случались сезоны вроде этого, когда все шло по-настоящему скверно, и из них надо выносить уроки.

Нацелены ли мы бороться за чемпионство? Математика говорит, что это невозможно, так как у нас слишком мало скорости…»