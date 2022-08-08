Вольф оценил отставание Mercedes от Red Bull в несколько месяцев

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Команда Mercedes, для которой сезон 2022 года начался весьма проблематично, в последних гонках смогла ощутимо прибавить. В последних Гран При ее пилоты регулярно поднимаются на подиумы, а в Венгрии Джордж Расселл даже взял поул.

Тем не менее отрыв от лидеров из Red Bull и Ferrari по чистой скорости сохраняется. По словам главы Mercedes Тото Вольфа, их отставание в развитии болида измеряется несколькими месяцами, что означает, что серебряные болиды уже сравнимы с Red Bull образца начала года, но и «Быки» с тех пор успели прибавить.

«Не секрет, что главной проблемой нашей машины остаются эти самые вертикальные колебания, – сказал Вольф о «козлении». – И мы ничего не можем поделать глобально, так как повышая прижимную силы мы увеличиваем колебания, а снижая теряем в скорости.

Но после этапа в Барселоне к нам пришло некоторое понимание происходящего. Увы, мы на несколько месяцев отстаем от лидеров в плане развития наших машин. Мы всегда стараемся работать на победу, так мы добились доминирования в прошлом и выиграли восемь титулов, так мы продолжим и в будущем.

Конечно, положение третьей по силе команды не отвечает нашим целям. Мы с большим уважением относимся к успеху наших соперников, но не собираемся с ним мирится и намерены вернуться в число победителей».