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Формула 1 / Новость

Вольф открыто высказался против квалификационных гонок

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Вольф открыто высказался против квалификационных гонок
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Соавтор: Скотт Митчелл
28 окт. 2019 г., 12:32

Руководитель команды Mercedes сравнил Ferrari с Усейном Болтом и посчитал идею гонок с перевернутой стартовой решеткой вмешательством в ДНК Формулы 1.

В паддоке Гран При Мексики вновь активно обсуждалась идея квалификационных гонок, с которой некоторое время назад выступили организаторы чемпионата мира. Напомним, что представители Liberty Media предложили уже в 2020 году использовать на трех этапах (во Франции, Бельгии и России) альтернативный формат уик-энда. Квалификацию в этом случае предполагалось заменить короткой (около 100 км) квалификационной гонкой, на старте которой лидер чемпионата занял бы последнее место – а с поула стартовал бы гонщик, находящийся в общем зачете на последней позиции.

Столь поздно утвердить изменения в спортивный регламент Формулы 1 можно только при согласии с этими изменениями всех команд-участниц. Однако на прошлой неделе на встрече в Париже два коллектива выступили резко против квалификационных гонок. Названия этих команд не озвучивались – до тех пор, пока в паддоке мексиканского гонки этапа свою позицию не обрисовал Тото Вольф.

«Да, я был против, так как мы обязаны сохранять исходную ДНК Формулы 1, – рассказал руководитель команды Mercedes журналистам. – И дело вовсе не в сохранении нашего преимущества: с нынешней формой Ferrari, может быть, перевернутая решетка принесла бы нам пользу.

Но я все-таки голосовал против. Почему? А вы представьте себе хотя бы финальный 100-метровый забег на Олимпиаде. Думаете, там кто-нибудь решится отодвинуть Усейна Болта на 5 метров от линии старта, чтобы было интереснее?»

Имя второй команды, заблокировавшей предложение, пока остается неизвестным.

Тем временем Андреас Зайдль, возглавляющий команду McLaren, рассказал, что хоронить идею квалификационных гонок также пока рано.

«Позиция двух команд не позволяет нам обсуждать ее в применении к 2020 году. К тому же, сейчас все обсуждения сосредоточены на том, чтобы в ближайшее время прийти к согласию по базовым вопросам в связи с правилами на 2021 год. Но думаю, когда мы определимся с этим, то можем вернуться к целому ряду идей, которые обсуждались в последнее время – в том числе и к квалификационным гонкам».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Джонатан Нобл

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