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У Льюиса Хэмилтона остался всего один шанс сохранить уникальное статистическое достижение – британец является единственным человеком на планете, кто выигрывал в каждом сезоне Ф1, где выходил на старт. Его серия тянется уже 15 лет.

Аналогичная по продолжительности есть и у Михаэля Шумахера (1992-2006), но немец до и после этого проводил сезоны без побед.

Форма Mercedes в последних Гран При позволяет говорить, что у пилотов команды есть шансы побороться за победу в этот уик-энд на «Яс-Марине», однако вовсе не факт, что Хэмилтону удастся опередить своего молодого напарника Джорджа Расселла.

В минувший уик-энд в Бразилии именно Расселл стал сильнейшим, а Льюис финишировал только вторым.

Глава коллектива из Брэкли Тото Вольф уже решил, что в Абу-Даби не будет жертвовать гонкой Джорджа, чтобы помочь Льюису сохранить уникальный рекорд.

«Думаю, Льюису не требуется никакое содействие, – сказал австриец. – И он никогда не хотел подобного. Он сам уже говорил, что рекорд побед в каждом сезоне не имеет для него особенного значения.

Куда важнее, что мы смогли добиться от машины той скорости, к которой долго стремились. Сейчас мы нацеливаемся на победы в будущем сезоне – и, надеюсь, на титул».

Сам Льюис поддержал своего босса. «Я не зацикливаюсь на рекордах, но, разумеется, попробую выиграть в этом сезоне, – говорил он в сентябре. – Но я не напрягаюсь ни по поводу этого рекорда, ни о рекордах в целом».

В общем зачете Ф1 этого сезона Льюис сейчас идет пятым, опережая на шесть очков Карлоса Сайнса из Ferrari и отставая от Расселла на 25. Пока именно пятая строчка по итогам сезона остается его худшим результатом в карьере (в 2009-м и 2011-м годах).