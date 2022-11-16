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Формула 1 / Гран При Бразилии Новость

Вольф отказался жертвовать интересами Расселла ради рекорда Льюиса

Тото Вольф дал понять, что не станет использовать командные приказы на Гран При Абу Даби, чтобы Хэмилтон смог продолжить серию побед в каждом сезоне

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
Вольф отказался жертвовать интересами Расселла ради рекорда Льюиса
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У Льюиса Хэмилтона остался всего один шанс сохранить уникальное статистическое достижение – британец является единственным человеком на планете, кто выигрывал в каждом сезоне Ф1, где выходил на старт. Его серия тянется уже 15 лет.

Аналогичная по продолжительности есть и у Михаэля Шумахера (1992-2006), но немец до и после этого проводил сезоны без побед. 

Форма Mercedes в последних Гран При позволяет говорить, что у пилотов команды есть шансы побороться за победу в этот уик-энд на «Яс-Марине», однако вовсе не факт, что Хэмилтону удастся опередить своего молодого напарника Джорджа Расселла. 

В минувший уик-энд в Бразилии именно Расселл стал сильнейшим, а Льюис финишировал только вторым.

Глава коллектива из Брэкли Тото Вольф уже решил, что в Абу-Даби не будет жертвовать гонкой Джорджа, чтобы помочь Льюису сохранить уникальный рекорд. 

«Думаю, Льюису не требуется никакое содействие, – сказал австриец. – И он никогда не хотел подобного. Он сам уже говорил, что рекорд побед в каждом сезоне не имеет для него особенного значения. 

Куда важнее, что мы смогли добиться от машины той скорости, к которой долго стремились. Сейчас мы нацеливаемся на победы в будущем сезоне – и, надеюсь, на титул». 

Сам Льюис поддержал своего босса. «Я не зацикливаюсь на рекордах, но, разумеется, попробую выиграть в этом сезоне, – говорил он в сентябре. – Но я не напрягаюсь ни по поводу этого рекорда, ни о рекордах в целом».

В общем зачете Ф1 этого сезона Льюис сейчас идет пятым, опережая на шесть очков Карлоса Сайнса из Ferrari и отставая от Расселла на 25. Пока именно пятая строчка по итогам сезона остается его худшим результатом в карьере (в 2009-м и 2011-м годах).

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