Вольф отказался признать ошибкой тактику Mercedes в Сингапуре

Сход Эстебана Окона по ходу гонки на «Марине-Бэй» привел к тому, что за 18 кругов до финиша судьи объявили режим VSC для эвакуации Alpine француза.

В этот момент всем командам, чьи гонщики входили в группу лидеров, пришлось оперативно решать – оставаться на трассе или ехать за свежим комплектом шин.

Ferrari и McLaren предпочли продолжить отрезок на Hard, тогда как в Mercedes перевели обоих своих гонщиков на Medium. Из-за этого Джордж Расселл со второго места опустился на четвертое, а Льюис Хэмилтон – с четвертого на пятое.

После этого благодаря преимуществу в темпе оба сумели оставить позади Шарля Леклера, но так и не нашли возможности опередить Ландо Норриса – тому, вдобавок, подыгрывал Карлос Сайнс, позволяя использовать DRS.

Расселл разбил машину на финальном круге, а Хэмилтон так и финишировал третьим.

Говоря после финиша о том, не был ли тактический выбор Mercedes ошибкой, глава команды Тото Вольф отметил: «Мы попробовали победить, но у нас не вышло. Но я в восторге то того, что пилоты и тактический штаб решились на это.

В худшем случае мы остались бы вторым и пятым, в лучшем – добились бы дубля. И наши расчеты показывали, что последнее возможно».

Он добавил: «Думаю, это было совершенно верное решение. Да, мы могли [без пит-стопа] завершить гонку вторым и четвертым, но мы стремимся к победе.

Так что мы рискнули, и я бы без вопросов поступил так вновь и вновь».

Джордж Расселл, Mercedes F1 W14, Ландо Норрис, McLaren MCL60 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Вольф продолжил: «В целом я доволен нашей формой и тем, как машина работала в этот уик-энд. Думаю, мы сделали все, что было возможно.

Мы были сильны здесь и могли выиграть – это несомненный позитив.

У нас была возможность добыть дубль в реальной борьбе, это главный вывод по итогам уик-энда, который придаст нам дополнительных сил.

На самом деле, не все так плохо. Наша программа, которая рассчитывает ход гонки, время от времени показывала, что парни финишируют первым и вторым. В голове невольно возникала мысль: "День может получиться невероятным". Увы, вышло иначе.

Но как по мне, этап принес нам много позитива. После такого ты можешь честно сказать себе, что это был хороший день».

После Гран При Сингапура Хэмилтон смог обойти в таблице общего зачета Фернандо Алонсо и подняться на третью строчку. Mercedes впервые в 2023 года заработала по итогам этапа больше очков, чем Red Bull – 16 против 14.