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Формула 1 / Гран При Азербайджана Новости

Вольф отказался брать Гасли: У нас мест нет

Глава Mercedes опроверг возможный досрочный уход Хэмилтона

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Вольф отказался брать Гасли: У нас мест нет
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Льюис Хэмилтон до конца следующего года боролся за очередной титул чемпиона мира, однако в этом году не может похвастаться тем же. Заслуженный гонщик столкнулся сразу с двумя проблемами: тем, что созданные Mercedes по новым правилам болиды уступают соперникам в скорости, а также с тем, что его молодой напарник Джордж Расселл в этом сезоне пока почти всегда показывает лучшие результаты.

С высокой долей вероятности можно предположить, что эти две проблемы сохранятся и на следующий год: Расселл уходить не собирается, а регламент остается прежним, и в Mercedes пока не продемонстрировали поводов ожидать, что нашли понимание того, как им построить машину лучше.

В этой связи все чаще возникают разговоры, что Хэмилтон, которому к началу следующего сезона будет уже 38 лет, просто не захочет продолжать выступления с перспективой борьбы позади и лидеров, и собственного напарника.

По слухам, на замену Хэмилтону уже прочат Пьера Гасли, хотя есть и мнения, что в экстренной ситуации его заменят на чемпиона Формулы Е Ника де Вриса, которому зачем-то устраивают тесты в Формуле 1 уже в этом сезоне.

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Однако в Баку глава Mercedes Тото Вольф, когда его спросили о том, как он оценивает Гасли, Феттеля или даже Риккардо на замену Льюису, предпочел пресечь все эти разговоры.

«Вопрос о досрочном уходе кого-то из наших пилотов просто не стоит, – сказал Вольф в разговоре с немецкой прессой. – Мы полностью ими довольны. Я бы расстроился, если бы мне пришлось сейчас искать кого-то на стороне.

Но если попробовать оценить, как выступают другие, то да, сегодня мы видели сильного Феттеля, Риккардо, кажется, наконец приблизился в скорости к Норрису. Ну и Гасли традиционно сильно выступил. Однако у нас нет для них вакансий».

Также Вольф уже традиционно для этого сезона признал, что скорость их машин оставляет желать лучшего.

«В Барселоне действительно наши машины давали повод подумать, что с ними можно побеждать. Но оказалось, что все дело было в трассе, которая профессиональная, там ровное покрытие. Монако и Баку в этом плане сильно отличаются, там покрытие не идеально ровное, и это провоцирует вертикальные колебания, так что наша скорость опять пропала», – признал глава Mercedes.

Дополнительная информация: Кристиан Ниммерфолль

 

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