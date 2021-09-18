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Вольф: От Элбона сохранят в тайне секреты моторов Mercedes

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Глава команды Mercedes выразил уверенность в том, что в Williams сумеют не рассказать бывшему гонщику Red Bull лишнего

Вольф: От Элбона сохранят в тайне секреты моторов Mercedes

Со следующего сезона Алекс Элбон будет выступать за команду Williams, в болидах которой используются силовые установки Mercedes. При этом Элбон пока продолжает работать пилотом симулятора в Red Bull, команде, которая со следующего года будет самостоятельно делать моторы.

Более того, недавно глава Red Bull Кристиан Хорнер прямо заявил, что не собирается прерывать контакты с Элбоном и охотно рассмотрит его кандидатуру в случае, если «Быкам» понадобится гонщик на 2023 год.

Ранее глава команды Mercedes Тото Вольф говорил, что не против назначения Элбона в Williams в случае, если тот более не будет пилотом из системы Red Bull. Теперь Вольф уточнил, что в любом случае Алекс не получит всей информации о двигателях Mercedes.

«Для нас очень важно, чтобы в ситуации, когда пилот, связанный с другим производителем силовых установок присоединяется к команде с нашими моторами, соблюдались очень строгие правила конфиденциальности, – цитирует Вольфа издание Racingnews365.com. – В этом плане у нас всегда было полное взаимопонимание с Williams, там знают, какие секреты необходимо хранить.

Честно говоря я очень раз за Алекса Элбона, пусть это и не мое дело. Он отличный парень и полностью заслуживает место в Формуле 1. Пусть он не получил места в Red Bull или AlphaTauri, но я надеюсь, что он останется в Williams надолго. По крайней мере 12 месяцев ему обеспечены».

Вольфа также спросили о том, что он думает о том, что Williams предпочли Элбона пилоту из системы Mercedes Нику де Врису.

«Я всегда с большим уважением относился к праву Williams самостоятельно выбирать пилотов. На их месте я бы не позволил никому со стороны влиять на такие решения. Со стороны Mercedes, у нас нет никаких рычагов влияния, к тому же я считаю, что неправильно было бы нам такие рычаги иметь», – сказал Вольф.

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