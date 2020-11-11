Вольф останется боссом Mercedes в 2021 году

Тото Вольф руководит Mercedes на протяжении всех семи чемпионских сезонов немецкой команды. Контракт австрийца истекает в конце этого года и он пока не подписал новый. Однако уже решил остаться на своем посту как минимум до конца сезона-2021.

«Думаю, останусь еще на год или вроде того», – заявил Вольф каналу ORF.

Помимо того, Тото может остаться в команде и дольше из-за смены технического регламента в сезоне-2022: «Следующие два года должны быть интересными, и пока я получаю удовольствие, я хочу продолжать делать свое дело. В какой-то момент мне придется нанять и подготовить своего преемника, чтобы следующий год он проработал вместе со мной».