Вольф останется боссом Mercedes в 2021 году
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Сезон-2021 Тото проведет с командой, а может остаться и подольше
Тото Вольф руководит Mercedes на протяжении всех семи чемпионских сезонов немецкой команды. Контракт австрийца истекает в конце этого года и он пока не подписал новый. Однако уже решил остаться на своем посту как минимум до конца сезона-2021.
«Думаю, останусь еще на год или вроде того», – заявил Вольф каналу ORF.
Помимо того, Тото может остаться в команде и дольше из-за смены технического регламента в сезоне-2022: «Следующие два года должны быть интересными, и пока я получаю удовольствие, я хочу продолжать делать свое дело. В какой-то момент мне придется нанять и подготовить своего преемника, чтобы следующий год он проработал вместе со мной».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Тото Вольф
|Команды
|Mercedes
|Автор
|Иван Матушкин
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Вольф останется боссом Mercedes в 2021 году
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