Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Сингапура
18 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
09 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Португалии
23 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Турции
Билеты
13 нояб.
Следующее событие через
1 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
27 нояб.
Первая тренировка через
16 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
Билеты
04 дек.
Следующее событие через
22 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
11 дек.
Первая тренировка через
29 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Вольф останется боссом Mercedes в 2021 году

Поделились
Комментарии
Вольф останется боссом Mercedes в 2021 году
Автор:
, редактор

Сезон-2021 Тото проведет с командой, а может остаться и подольше

Тото Вольф руководит Mercedes на протяжении всех семи чемпионских сезонов немецкой команды. Контракт австрийца истекает в конце этого года и он пока не подписал новый. Однако уже решил остаться на своем посту как минимум до конца сезона-2021.

«Думаю, останусь еще на год или вроде того», – заявил Вольф каналу ORF. 

Помимо того, Тото может остаться в команде и дольше из-за смены технического регламента в сезоне-2022: «Следующие два года должны быть интересными, и пока я получаю удовольствие, я хочу продолжать делать свое дело. В какой-то момент мне придется нанять и подготовить своего преемника, чтобы следующий год он проработал вместе со мной».

Читайте также:

Квят: У меня мало шансов остаться в Формуле 1 в 2021 году

Предыдущая новость

Квят: У меня мало шансов остаться в Формуле 1 в 2021 году
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Тото Вольф
Команды Mercedes
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое Сегодня

Квят: У меня мало шансов остаться в Формуле 1 в 2021 году
Формула 1 Формула 1 / Новость

Квят: У меня мало шансов остаться в Формуле 1 в 2021 году

Гран При Турции стартует необычно рано. Вот расписание трансляций
Формула 1 Формула 1 / Анонс

Гран При Турции стартует необычно рано. Вот расписание трансляций

Вольф останется боссом Mercedes в 2021 году
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вольф останется боссом Mercedes в 2021 году

Коронавирус помешал Квяту изучить трассу в Стамбуле
Формула 1 Формула 1 / Новость

Коронавирус помешал Квяту изучить трассу в Стамбуле

Довициозо рассказал, когда вернется в MotoGP
MotoGP MotoGP / Новость

Довициозо рассказал, когда вернется в MotoGP

Официально: Формула 1 представила календарь на 2021 год – с 22-мя гонками и одним «пустым местом»
Формула 1 Формула 1 / Новость

Официально: Формула 1 представила календарь на 2021 год – с 22-мя гонками и одним «пустым местом»

Формула 1 без Хэмилтона: какой она будет?
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Формула 1 без Хэмилтона: какой она будет?

19 миллиардов рублей. Столько стоит трасса «Игора Драйв» – если судить по недавней сделке с участием ВТБ
Общая информация Общая информация / Новость

19 миллиардов рублей. Столько стоит трасса «Игора Драйв» – если судить по недавней сделке с участием ВТБ

Самое важное:

Вольф останется боссом Mercedes в 2021 году
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вольф останется боссом Mercedes в 2021 году

Квят: У меня мало шансов остаться в Формуле 1 в 2021 году
Формула 1 Формула 1 / Новость

Квят: У меня мало шансов остаться в Формуле 1 в 2021 году

Гран При Турции стартует необычно рано. Вот расписание трансляций
Формула 1 Формула 1 / Анонс

Гран При Турции стартует необычно рано. Вот расписание трансляций

Коронавирус помешал Квяту изучить трассу в Стамбуле
Формула 1 Формула 1 / Новость

Коронавирус помешал Квяту изучить трассу в Стамбуле

Самое читаемое

1
Формула 1

Квят: У меня мало шансов остаться в Формуле 1 в 2021 году

2
Формула 1

Гран При Турции стартует необычно рано. Вот расписание трансляций

3
Формула 1

Вольф останется боссом Mercedes в 2021 году

42мин
4
Формула 1

Коронавирус помешал Квяту изучить трассу в Стамбуле

5
MotoGP

Довициозо рассказал, когда вернется в MotoGP

Самое важное:

Вольф останется боссом Mercedes в 2021 году
Формула 1

Вольф останется боссом Mercedes в 2021 году

Квят: У меня мало шансов остаться в Формуле 1 в 2021 году
Формула 1

Квят: У меня мало шансов остаться в Формуле 1 в 2021 году

Гран При Турции стартует необычно рано. Вот расписание трансляций
Формула 1

Гран При Турции стартует необычно рано. Вот расписание трансляций

Коронавирус помешал Квяту изучить трассу в Стамбуле
Формула 1

Коронавирус помешал Квяту изучить трассу в Стамбуле

Официально: Формула 1 представила календарь на 2021 год – с 22-мя гонками и одним «пустым местом»
Формула 1

Официально: Формула 1 представила календарь на 2021 год – с 22-мя гонками и одним «пустым местом»

Последние видео

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи 02:29
Формула 1

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1 07:41
Формула 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 03:18
Формула 1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.