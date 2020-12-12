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Формула 1 / Новость

Вольф остается во главе Mercedes. Тото впервые сказал об этом четко и ясно

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Вольф остается во главе Mercedes. Тото впервые сказал об этом четко и ясно
Автор:
, Главный редактор

Вопрос о продлении австрийцем контракта обсуждался чуть ли не весь год. И кстати, официально этот контракт до сих пор не продлен

Тото Вольф продолжит руководить командой Mercedes в 2021 году. У большинства обитателей паддока это не вызывало сомнений и раньше – однако до сих пор австриец ни разу четко не объявлял о своем решении, предпочитая озвучивать детали переговоров с немецким концерном о своем новом контракте. Долгожданное недвусмысленное заявление Вольф сделал на днях в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung.

«Я остаюсь в Формуле 1, остаюсь на позиции руководителя команды, – сказал Вольф. – Мы с Mercedes согласовали позиции в ключевых моментах. Не могу сказать, что добрались до финишной линии – но сейчас речь идет не столько о деталях моего контракта, сколько о перспективах сотрудничества между мной и концерном Daimler в последующие годы.

Вы в курсе, что являюсь одним из совладельцев команды – и поэтому для меня важно, что будет происходить с коллективом в будущем, как он будет развиваться. В конце концов, ей на мое место понадобится новый руководитель, у которого будут другие цели и приоритеты. Но когда он появится, я не исчезну из паддока. Буду кем-то вроде Ники Лауды [трехкратный чемпион мира входил в руководство команды на протяжении 7-ми лет] – мелькать тут и там, вмешиваться туда и сюда, действовать людям на нервы».

Эксперты тем временем считают, что контракт между Вольфом и Mercedes до сих пор не продлен в силу того, что продолжаются переговоры по новому соглашению между немецкой командой и ее лидером Льюисом Хэмилтоном.

«Наши судьбы действительно в чем-то связаны, – ответил Вольф на соответствующий вопрос немецких журналистов. – И конечно, мы обсуждаем друг с другом нынешнюю ситуацию, так как во много зависим друг от друга. У нас в целом неплохой тандем».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Тото Вольф
Команды Mercedes
Автор Кирилл Качнов

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