Тото Вольф продолжит руководить командой Mercedes в 2021 году. У большинства обитателей паддока это не вызывало сомнений и раньше – однако до сих пор австриец ни разу четко не объявлял о своем решении, предпочитая озвучивать детали переговоров с немецким концерном о своем новом контракте. Долгожданное недвусмысленное заявление Вольф сделал на днях в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung.

«Я остаюсь в Формуле 1, остаюсь на позиции руководителя команды, – сказал Вольф. – Мы с Mercedes согласовали позиции в ключевых моментах. Не могу сказать, что добрались до финишной линии – но сейчас речь идет не столько о деталях моего контракта, сколько о перспективах сотрудничества между мной и концерном Daimler в последующие годы.

Вы в курсе, что являюсь одним из совладельцев команды – и поэтому для меня важно, что будет происходить с коллективом в будущем, как он будет развиваться. В конце концов, ей на мое место понадобится новый руководитель, у которого будут другие цели и приоритеты. Но когда он появится, я не исчезну из паддока. Буду кем-то вроде Ники Лауды [трехкратный чемпион мира входил в руководство команды на протяжении 7-ми лет] – мелькать тут и там, вмешиваться туда и сюда, действовать людям на нервы».

Эксперты тем временем считают, что контракт между Вольфом и Mercedes до сих пор не продлен в силу того, что продолжаются переговоры по новому соглашению между немецкой командой и ее лидером Льюисом Хэмилтоном.

«Наши судьбы действительно в чем-то связаны, – ответил Вольф на соответствующий вопрос немецких журналистов. – И конечно, мы обсуждаем друг с другом нынешнюю ситуацию, так как во много зависим друг от друга. У нас в целом неплохой тандем».