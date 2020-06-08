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Формула 1 / Новость

Вольф опять купил акции Williams. У него доли в трех командах Ф1

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Вольф опять купил акции Williams. У него доли в трех командах Ф1
Автор:
, редактор
8 июн. 2020 г., 11:46

Босс Mercedes вернул себе долю в Williams через четыре года после продажи

Руководитель Mercedes Тото Вольф снова приобрел акции команды Williams. Именно через нее он попал в Формулу 1, впервые приобретя акции в 2009 году. Его доля доходила до 30%, а в 2012 году Вольф стал исполнительным директором команды.

Однако, в 2013 году австриец перешел на работу в Mercedes, а через год продал большую часть своих акций. Окончательно от акций Williams Вольф избавился в 2016 году. Но теперь, как сообщает бывший менеджер команды Питер Уиндзор, Вольф вновь купил 5% акций. По мнению Уиндзора, это означает, что команда из Гроу после двух лет на дне турнирной таблицы начала двигаться в верном направлении.

Отметим, что у Вольфа также есть акции Mercedes, а в этом году он приобрел долю в Aston Martin, которая будет иметь собственную команду Ф1 со следующего сезона. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Williams
Автор Иван Матушкин

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