Вольф опять купил акции Williams. У него доли в трех командах Ф1

Руководитель Mercedes Тото Вольф снова приобрел акции команды Williams. Именно через нее он попал в Формулу 1, впервые приобретя акции в 2009 году. Его доля доходила до 30%, а в 2012 году Вольф стал исполнительным директором команды.

Однако, в 2013 году австриец перешел на работу в Mercedes, а через год продал большую часть своих акций. Окончательно от акций Williams Вольф избавился в 2016 году. Но теперь, как сообщает бывший менеджер команды Питер Уиндзор, Вольф вновь купил 5% акций. По мнению Уиндзора, это означает, что команда из Гроу после двух лет на дне турнирной таблицы начала двигаться в верном направлении.

Отметим, что у Вольфа также есть акции Mercedes, а в этом году он приобрел долю в Aston Martin, которая будет иметь собственную команду Ф1 со следующего сезона.