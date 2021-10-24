Вольф опроверг связь проблем с двигателями и ухода главного моториста

В Остине сразу три пилота были вынуждены внепланово сменить моторы Mercedes. Новые двигатели достались гонщику заводской команды Валттери Боттасу, а также пилотам клиентов Mercedes Джорджу Расселлу и Себастьяну Феттелю из Williams и Aston Martin соответственно.

Глава Mercedes еще в Турции говорил, что ясная природа возникновения проблем до сих пор не ясна инженерам и в Остине подтвердил: конструкторы придлизились к решению, но пока его не нашли.

При этом Вольф опроверг, что проблемы связаны с тем, что с 2020 года в Mercedes не работает главный конструктор их чемпионских двигателей Энди Коуэлл.

«Я на 100% уверен в той команде, которая сейчас работает над нашими силовыми установками, – сказал Вольф. – Моторы вообще создаются не за одну ночь. Это занимает много времени, когда можно сделать правильный или неправильный выбор. Конечно, Энди внес огромный вклад в наш успех, но и другие работают с той же отдачей. Так что я не считаю, что это заслуга одного человека, и проблемы нельзя связать с его уходом.

Вы сами видите, что в этом году мы столкнулись с проблемами надежности. Мы уже ставим шестой мотор на болид Валттери Боттаса. И мы так не хотели. Мы стараемся превзойти эти сложности, но до сих пор полностью не понимаем их природу. Но мы приблизились к решению. Вы же понимаете, мы не можем так просто менять двигатели. Мы должны обеспечить их ресурс, не только для себя, но и для наших клиентов».