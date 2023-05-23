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Вольф опроверг слухи о переговорах Ferrari с Льюисом

Глава Mercedes назвал публикацию в Daily Mail неправдой, однако пожурил своего пилота за желание торговаться о сумме контракта

Федерико Фатурос
Автор:
Тото Вольф, руководитель Mercedes F1, и пилот команды Льюис Хэмилтон

Нынешний контракт Льюиса Хэмилтона с Mercedes истекает в конце 2023 года. Уже не вызывает сомнений, что переговоры сторон о продолжении сотрудничества – несмотря на уверения, что все вопросы будут урегулированы за пару часов – идут совсем не столь гладко, как прежде. Глава команды Тото Вольф честно признал, что дело в деньгах

На этом фоне мало кого удивила появившаяся в понедельник информация, что за спиной своего нынешнего босса семикратный чемпион мира ведет «сепаратные переговоры» с Ferrari. Глава компании Джон Элканн якобы предложил британцу 40 миллионов фунтов за переход в Маранелло уже в 2024 году и даже выразил готовность ради этого выгнать одного из нынешних гонщиков Скудерии.

Неудивительно, что репортеры обратились за комментариями к Вольфу. Австриец появился в эфире канала oe24, где выглядел совершенно спокойным. 

«Эти сплетни появляются каждые два года, когда у нас подходит к концу очередной контракт, – сказал он. – Но все это неправда. Мы нормально обсуждаем вопросы без какой-либо спешки». 

Он добавил: «Признаюсь, не особенно приятно, когда двое друзей, братьев по крови, которые за десять лет прошли через огонь и воду, внезапно начинают спорить из-за денег. Но я абсолютно убежден, что мы отыщем решение. Тут не может быть сомнений».

Контракт другого гонщика Mercedes Джорджа Расселла рассчитан до конца 2024 года. 

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