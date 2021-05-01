Вольф опроверг рассказ о притворстве Mercedes

Бывший технический директор Mercedes Падди Лоу на этой неделе рассказал, что на заре гибридной эры немецкая команда специально снижала мощность мотора, чтобы не выглядеть слишком сильной на фоне конкурентов.

По словам Лоу, в Mercedes опасались, что из-за чрезмерного разрыва в мощности технический регламент будет изменен. Однако босс команды Тото Вольф уверяет, что слова Лоу не соответствуют правде.

«Падди, наверное, в другой команде работал, – сказал Вольф. – Никто не приглушает свой мотор, просто чтобы правила работали в его пользу. Мы были очень боеспособны в 2014-м и все это видели. Это был первый год нового регламента, так что никто не стал бы его менять. Может, просто Падди показалось».