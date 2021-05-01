Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Aston Martin дала Строллу и Феттелю разные машины Следующая / В Haas отрицают продажу команды Мазепину-старшему
Формула 1 Новости

Вольф опроверг рассказ о притворстве Mercedes

Автор:
, редактор

Босс уверяет, что чемпионы мира не приглушали мотор в 2014 году

Вольф опроверг рассказ о притворстве Mercedes

Бывший технический директор Mercedes Падди Лоу на этой неделе рассказал, что на заре гибридной эры немецкая команда специально снижала мощность мотора, чтобы не выглядеть слишком сильной на фоне конкурентов. 

По словам Лоу, в Mercedes опасались, что из-за чрезмерного разрыва в мощности технический регламент будет изменен. Однако босс команды Тото Вольф уверяет, что слова Лоу не соответствуют правде.

«Падди, наверное, в другой команде работал, – сказал Вольф. – Никто не приглушает свой мотор, просто чтобы правила работали в его пользу. Мы были очень боеспособны в 2014-м и все это видели. Это был первый год нового регламента, так что никто не стал бы его менять. Может, просто Падди показалось».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Aston Martin дала Строллу и Феттелю разные машины

Предыдущая новость

Aston Martin дала Строллу и Феттелю разные машины

Следующая новость

В Haas отрицают продажу команды Мазепину-старшему

В Haas отрицают продажу команды Мазепину-старшему
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Тото Вольф
Команды Mercedes
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое

1
Формула 1

Aston Martin дала Строллу и Феттелю разные машины

2
Формула 1

«Займись своим делом». Хорнер резко ответил Вольфу

23мин
3
Формула 1

Гоночный темп в Португалии: Леклер быстрее всех, Боттас и Перес быстрее напарников

17ч
4
Формула 1

Перес: Понял, чем плохо выступать с Ферстаппеном

1дн
5
Формула 1

«Они в любой момент смогут начать работу с VW». Вольф похвалил Red Bull

19ч
Самое важное:
«Займись своим делом». Хорнер резко ответил Вольфу
Формула 1

«Займись своим делом». Хорнер резко ответил Вольфу

23мин
В Haas отрицают продажу команды Мазепину-старшему
Формула 1

В Haas отрицают продажу команды Мазепину-старшему

57мин
Вольф опроверг рассказ о притворстве Mercedes
Формула 1

Вольф опроверг рассказ о притворстве Mercedes

Aston Martin дала Строллу и Феттелю разные машины
Формула 1

Aston Martin дала Строллу и Феттелю разные машины

«Сделать шаг назад ради двух вперед». Штайнер озвучил рецепт для Мазепина
Формула 1

«Сделать шаг назад ради двух вперед». Штайнер озвучил рецепт для Мазепина

16ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Иван Матушкин Больше от
Иван Матушкин
«Займись своим делом». Хорнер резко ответил Вольфу Гран При Португалии
Формула 1

«Займись своим делом». Хорнер резко ответил Вольфу

В Haas отрицают продажу команды Мазепину-старшему
Формула 1

В Haas отрицают продажу команды Мазепину-старшему

Aston Martin дала Строллу и Феттелю разные машины Гран При Португалии
Формула 1

Aston Martin дала Строллу и Феттелю разные машины

Больше от
Тото Вольф
«Они в любой момент смогут начать работу с VW». Вольф похвалил Red Bull
Формула 1

«Они в любой момент смогут начать работу с VW». Вольф похвалил Red Bull

Хорнер обвинил Вольфа в психологическом давлении
Формула 1

Хорнер обвинил Вольфа в психологическом давлении

Коллес: Вольф – ручная собачка Стролла. Это слова Берни
Формула 1

Коллес: Вольф – ручная собачка Стролла. Это слова Берни

Больше от
Mercedes
Mercedes или Red Bull? Экс-пилот Ф1 оценил расклад сил на Гран При Португалии Гран При Португалии
Формула 1

Mercedes или Red Bull? Экс-пилот Ф1 оценил расклад сил на Гран При Португалии

Mercedes сбрасывала скорость и старалась казаться слабее, чтобы обмануть FIA
Формула 1

Mercedes сбрасывала скорость и старалась казаться слабее, чтобы обмануть FIA

«Он по объявлению». Марко рассказал, как Red Bull переманила моториста Mercedes
Формула 1

«Он по объявлению». Марко рассказал, как Red Bull переманила моториста Mercedes

Самое читаемое Сегодня

Aston Martin дала Строллу и Феттелю разные машины
Формула 1 Формула 1

Aston Martin дала Строллу и Феттелю разные машины

Гоночный темп в Португалии: Леклер быстрее всех, Боттас и Перес быстрее напарников
Формула 1 Формула 1

Гоночный темп в Португалии: Леклер быстрее всех, Боттас и Перес быстрее напарников

«Займись своим делом». Хорнер резко ответил Вольфу
Формула 1 Формула 1

«Займись своим делом». Хорнер резко ответил Вольфу

Технический брифинг: носовой обтекатель Ferrari SF21
Формула 1 Формула 1

Технический брифинг: носовой обтекатель Ferrari SF21

В Haas отрицают продажу команды Мазепину-старшему
Формула 1 Формула 1

В Haas отрицают продажу команды Мазепину-старшему

Ferrari испытала новое днище – но в гонке его не использует. Чтобы никому не было обидно
Формула 1 Формула 1

Ferrari испытала новое днище – но в гонке его не использует. Чтобы никому не было обидно

Перес: Понял, чем плохо выступать с Ферстаппеном
Формула 1 Формула 1

Перес: Понял, чем плохо выступать с Ферстаппеном

«Они в любой момент смогут начать работу с VW». Вольф похвалил Red Bull
Формула 1 Формула 1

«Они в любой момент смогут начать работу с VW». Вольф похвалил Red Bull

Самое важное:

«Займись своим делом». Хорнер резко ответил Вольфу
Формула 1 Формула 1

«Займись своим делом». Хорнер резко ответил Вольфу

В Haas отрицают продажу команды Мазепину-старшему
Формула 1 Формула 1

В Haas отрицают продажу команды Мазепину-старшему

Вольф опроверг рассказ о притворстве Mercedes
Формула 1 Формула 1

Вольф опроверг рассказ о притворстве Mercedes

Aston Martin дала Строллу и Феттелю разные машины
Формула 1 Формула 1

Aston Martin дала Строллу и Феттелю разные машины

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.