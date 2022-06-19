Вольф оправдался за давление на FIA: Трясет всех, не нас одних
Глава Mercedes заявил, что все пилоты в сезоне 2022 года страдают от «козления» болидов, а тех, кто говорит обратное, врут по приказу боссов своих команд
Накануне Гран При Канады стало известно о том, что FIA инициировала внесение изменений в технический регламент Формулы 1 с целью уменьшить вертикальные колебания машин на скорости, которые известны как «козление» или эффект дельфина.
Считается, что более всего от этого страдают пилоты Mercedes, однако «козление» в той или иной мере свойственно всем болидам, так как вызвано применением граунд-эффекта для создания прижимной силы.
Многие, например Шарль Леклер, возмутились решением FIA, высказавшись в том духе, что если одна команда не может решить техническую проблему, то это не повод менять правила по ходу сезона. В итоге главе Mercedes Тото Вольфу пришлось апеллировать к словам гонщиков других команд, которые также жаловались на тряску.
«В нашем спорте каждый пытается получить преимущество, но сейчас мы зашли слишком далеко, – сказал Вольф. – По меньшей мере по одному пилоту от каждой команды пожаловались на боли после Баку, на сложности с управлением болидами, на трудности с обзорностью из-за тряски.
Главы команд пытаются манипулировать ситуацией с целью сохранить свое преимущество. Они играют в политику, в то время как FIA пытается найти решение как можно быстрее. Я считаю, что с их стороны это лицемерие.
Это проблема не только Mercedes, страдают пилоты всех команд, у всех сейчас слишком жесткие подвески и это приводит к тряске, не только в Баку, но и здесь. Это может привести к долгосрочным негативным последствиям для здоровья. И все эти манипуляции, китайские хитрости и инструкции для пилотов о том, что им говорить, все это просто жалко.
Вот вы скажете, что это проблема только Mercedes. Не только! Даже Серхио Перес признался, что на скорости более 300 км/ч его болид начинает так трясти, что он не может сфокусировать зрение и понять, где надо тормозить и с какой траектории начинать поворот.
Жаловались также Карлос Сайнс, Даниэль Риккардо, Эстебан Окон, Кевин Магнуссен и оба наших пилота. Это проблема всех команд, вызванная граунд-эффектом, которую нужно решать, пока не произошла трагедия.
И решить проблему путем простого увеличения дорожного просвета нельзя, потому, что это не меняет жестких базовых аэродинамических характеристик».
Дополнительная информация: Джонатан Нобл
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