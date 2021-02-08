Вольф объяснил затяжку с контрактом Хэмилтона

Сегодня Mercedes объявила о продлении контракта с Льюисом Хэмилтоном на один год. Заключить договор собирались еще осенью прошлого года, однако в итоге это произошло за месяц до старта новых предсезонных тестов.

Руководитель команды Тото Вольф объяснил это многочисленными прошлогодними проблемами, вызванными коронавирусом.

«Мы изначально с Льюисом договорились, что продолжим сотрудничество, но необычность 2020 года вынудила нас затянуть процесс подписания контракта, – цитирует Вольфа пресс-служба команды. – Мы решили продлить наши спортивные отношения на сезон, а также запустить долгосрочный проект, нацеленный на повышение разнообразия в нашем спорте.

Послужной список Льюиса является одним из лучших во всем спортивном мире, и он ценный посол для нас и наших партнеров. История Mercedes и Льюиса уже вписана в хронику нашего спорта, и мы хотим добавить к ней еще одну главу».