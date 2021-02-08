Вольф объяснил затяжку с контрактом Хэмилтона

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
25 мар.
Следующее событие через
44 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
16 апр.
Следующее событие через
66 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
06 мая
Следующее событие через
86 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
20 мая
Следующее событие через
100 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
03 июн.
Следующее событие через
114 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
10 июн.
Следующее событие через
121 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
24 июн.
Следующее событие через
135 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
01 июл.
Следующее событие через
142 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
15 июл.
Следующее событие через
156 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
29 июл.
Следующее событие через
170 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
26 авг.
Следующее событие через
198 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
02 сент.
Следующее событие через
205 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
09 сент.
Следующее событие через
212 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
23 сент.
Следующее событие через
226 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
30 сент.
Следующее событие через
233 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
07 окт.
Следующее событие через
240 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
21 окт.
Следующее событие через
254 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
28 окт.
Следующее событие через
261 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
05 нояб.
Следующее событие через
269 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
18 нояб.
Следующее событие через
282 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Саудовской Аравии
Билеты
03 дек.
Следующее событие через
297 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
12 дек.
Следующее событие через
306 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Вольф объяснил затяжку с контрактом Хэмилтона

Поделились
Комментарии
Вольф объяснил затяжку с контрактом Хэмилтона
Автор:
, редактор

Босс Mercedes заверил, что она не вызвана разногласиями

Сегодня Mercedes объявила о продлении контракта с Льюисом Хэмилтоном на один год. Заключить договор собирались еще осенью прошлого года, однако в итоге это произошло за месяц до старта новых предсезонных тестов. 

Руководитель команды Тото Вольф объяснил это многочисленными прошлогодними проблемами, вызванными коронавирусом.

«Мы изначально с Льюисом договорились, что продолжим сотрудничество, но необычность 2020 года вынудила нас затянуть процесс подписания контракта, – цитирует Вольфа пресс-служба команды. – Мы решили продлить наши спортивные отношения на сезон, а также запустить долгосрочный проект, нацеленный на повышение разнообразия в нашем спорте.

Послужной список Льюиса является одним из лучших во всем спортивном мире, и он ценный посол для нас и наших партнеров. История Mercedes и Льюиса уже вписана в хронику нашего спорта, и мы хотим добавить к ней еще одну главу».

Читайте также:

Состав Формулы 1 на 2021 год: окончательная версия

Предыдущая новость

Состав Формулы 1 на 2021 год: окончательная версия
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон
Команды Mercedes
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое

1
Формула 1

Mercedes не дала Хэмилтону право вето на напарников. Нового пилота уже выбрали

22ч
2
Формула 1

Хэмилтон подписал новый контракт с Mercedes

3
Формула 1

Вольф объяснил затяжку с контрактом Хэмилтона

4
Формула 1

Без флага России, но с выговором и штрафом: новые неприятности Мазепина

3дн
5
Формула 1

Алонсо: Феттель – не спаситель Ferrari, у Леклера потенциал выше

Самое важное:
Вольф объяснил затяжку с контрактом Хэмилтона
Формула 1

Вольф объяснил затяжку с контрактом Хэмилтона

Состав Формулы 1 на 2021 год: окончательная версия
Формула 1

Состав Формулы 1 на 2021 год: окончательная версия

Хэмилтон подписал новый контракт с Mercedes
Формула 1

Хэмилтон подписал новый контракт с Mercedes

Ф1 не растеряла зрителей из-за сезона-2020. В России аудитория выросла
Формула 1

Ф1 не растеряла зрителей из-за сезона-2020. В России аудитория выросла

Браун: McLaren эффективней Red Bull готовит пилотов
Формула 1

Браун: McLaren эффективней Red Bull готовит пилотов

Последние видео
Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Иван Матушкин More from
Иван Матушкин
Сын Сольберга в феврале дебютирует в WRC
WRC / Новость

Сын Сольберга в феврале дебютирует в WRC

Браун: McLaren эффективней Red Bull готовит пилотов
Формула 1 / Новость

Браун: McLaren эффективней Red Bull готовит пилотов

Алонсо: Феттель – не спаситель Ferrari, у Леклера потенциал выше
Формула 1 / Новость

Алонсо: Феттель – не спаситель Ferrari, у Леклера потенциал выше

More from
Льюис Хэмилтон
Mercedes не дала Хэмилтону право вето на напарников. Нового пилота уже выбрали
Формула 1 / Аналитика

Mercedes не дала Хэмилтону право вето на напарников. Нового пилота уже выбрали

Слухи: Mercedes держит контакт с Ферстаппеном, пока не подписала Хэмилтона
Формула 1 / Новость

Слухи: Mercedes держит контакт с Ферстаппеном, пока не подписала Хэмилтона

Ральф Шумахер против Ferrari, Феттеля и Хэмилтона
Формула 1 / Самое интересное

Ральф Шумахер против Ferrari, Феттеля и Хэмилтона

More from
Mercedes
Ferrari заплатит FIA в 3,5 раза меньше Mercedes
Формула 1 / Новость

Ferrari заплатит FIA в 3,5 раза меньше Mercedes

«Позвоню Вольфу». Грожан попросит Mercedes для тестов
Формула 1 / Новость

«Позвоню Вольфу». Грожан попросит Mercedes для тестов

Технический анализ: как Mercedes сделала самую быструю машину еще быстрее
Формула 1 / Аналитика

Технический анализ: как Mercedes сделала самую быструю машину еще быстрее

Самое читаемое Сегодня

Mercedes не дала Хэмилтону право вето на напарников. Нового пилота уже выбрали
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Mercedes не дала Хэмилтону право вето на напарников. Нового пилота уже выбрали

Хэмилтон подписал новый контракт с Mercedes
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хэмилтон подписал новый контракт с Mercedes

Вольф объяснил затяжку с контрактом Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вольф объяснил затяжку с контрактом Хэмилтона

Без флага России, но с выговором и штрафом: новые неприятности Мазепина
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Без флага России, но с выговором и штрафом: новые неприятности Мазепина

Состав Формулы 1 на 2021 год: окончательная версия
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Состав Формулы 1 на 2021 год: окончательная версия

Алонсо: Феттель – не спаситель Ferrari, у Леклера потенциал выше
Формула 1 Формула 1 / Новость

Алонсо: Феттель – не спаситель Ferrari, у Леклера потенциал выше

Браун: McLaren эффективней Red Bull готовит пилотов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Браун: McLaren эффективней Red Bull готовит пилотов

Грожан и Магнуссен могут подменить Мазепина в Haas
Формула 1 Формула 1 / Новость

Грожан и Магнуссен могут подменить Мазепина в Haas

Самое важное:

Вольф объяснил затяжку с контрактом Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вольф объяснил затяжку с контрактом Хэмилтона

Состав Формулы 1 на 2021 год: окончательная версия
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Состав Формулы 1 на 2021 год: окончательная версия

Хэмилтон подписал новый контракт с Mercedes
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хэмилтон подписал новый контракт с Mercedes

Ф1 не растеряла зрителей из-за сезона-2020. В России аудитория выросла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ф1 не растеряла зрителей из-за сезона-2020. В России аудитория выросла

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.