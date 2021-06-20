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Формула 1 / Гран При Франции Новости

Вольф объяснил тактическое поражение Хэмилтона

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Глава Mercedes удивлен тактическими ходами Red Bull

Вольф объяснил тактическое поражение Хэмилтона

Льюис Хэмилтон дважды выходил в лидеры Гран При Франции. Сначала после ошибки Макса Ферстаппена в первом повороте гонки, а затем после второй остановки лидера Red Bull. 

Однако оба раза голландцу удавалось вернуть позицию. Глава Mercedes Тото Вольф объяснил, что не ждал ни высокой эффективности раннего первого пит-стопа голландца, ни того, что с двумя остановками он проедет гонку быстрее, чем Хэмилтон с одной.

«Все качалось туда-сюда, – сказал Вольф. – Мы вышли в лидеры потому, что Макс ошибся. И у нас был хороший темп. Мы даже создавали отрыв, но трех секунд не хватило, чтобы защититься от андерката. 

Гонка была интересная из-за ветра. Он поймал Макса в первом повороте и тому еще повезло, что он пережил этот поворот. В первом и третьем секторах на свободном пространстве Льюис был очень силен. Но перед гонкой мы не думали, что андеркат окажется настолько мощен. Потому мы и оставили Льюиса на два круга [дольше Ферстаппена]. Но круг выезда из боксов у Макса был феноменальным.

И мы оказались в ужасном положении, как в Барселоне. Я думал, они не смогут больше с нами такого сделать. После обгона Валттери у Макса было пять-шесть кругов на борьбу с Льюисом. И надо сказать, что Льюис повел себя очень честно, не стал жестко обороняться».

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