Вольф объяснил спад Mercedes в Австрии терминами фондового рынка
По мнению австрийского босса, движение вверх не может не сопровождаться локальными спадами
После хороших гонок в Испании и Канаде у Mercedes не оказалось скорости в австрийском Шпильберге. Пилоты команды Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл остались на финише только седьмым и восьмым.
Однако глава коллектива Тото Вольф объяснил, что не испытывает из-за такого выступления серьезной озабоченности. Такую позицию он объяснил с использованием примера из финансовой сферы.
«Я не переживаю, – сказал Вольф репортерам. – Во-первых, я верю в способности своей команды и могу лишь повторить, что благодаря доработкам мы сейчас на подъеме.
Кроме того, когда какие-то акции растут на фондовом рынке, это всегда сопровождается локальными падениями их цены. Рост некогда не бывает постоянным, его график всегда представляет собой зигзаг».
Австриец добавил: «Сейчас хорошо выступают только Макс [Ферстаппен] и Red Bull. А всем остальным нужно каждую секунду задавать себе вопрос, что с ними происходит.
Нет сомнений, что сейчас мы проходит через исторический период, когда доминируют один пилот и одна команда. Такое было у нас с Льюисом, у Red Bull с Себастьяном [Феттелем], у Ferrari с Михаэлем [Шумахером]. В этом смысле не происходит ничего нового».
Серхио Перес, Red Bull RB19, Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Вольф добавил, что в Брэкли не отказываются от погони за фаворитами и намерены сокращать отставание от Red Bull.
«Я верю в команду, – сказал он. – Иначе можно было бы сказать, что ни к чему продолжать преследование и лучше заняться проектом будущего года. Но мы не можем поступить так, мы продолжаем работу [над машиной 2023-го].
Из сложных дней нужно извлекать максимум опыта и стремиться стать сильнее. Мы уже видели, что можем хорошо проводить гонки. В Монреале отставание от Ферстаппена составило примерно десять секунд. И такие дни гораздо важнее того, что мы видели в этот раз».
Преимущество Mercedes над Aston Martin в Кубке конструкторов после Гран При Австрии тем временем сократилось до трех очков.
Что мировые СМИ написали о Гран При Австрии
Что мировые СМИ написали о Гран При Австрии Что мировые СМИ написали о Гран При Австрии
«Что за тупость?». Вольф и Марко поругались из-за Шумахера
«Что за тупость?». Вольф и Марко поругались из-за Шумахера «Что за тупость?». Вольф и Марко поругались из-за Шумахера
Вольф озвучил, на сколько Mercedes сейчас отстает от Red Bull
Вольф озвучил, на сколько Mercedes сейчас отстает от Red Bull Вольф озвучил, на сколько Mercedes сейчас отстает от Red Bull
Хэмилтон: Мы словно ехали в Шпильберге на прошлогодней машине
Хэмилтон: Мы словно ехали в Шпильберге на прошлогодней машине Хэмилтон: Мы словно ехали в Шпильберге на прошлогодней машине
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Австрии
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Австрии Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Австрии
«Он боится за свои моторы». Вольф нашел новый повод поддеть Хорнера
«Он боится за свои моторы». Вольф нашел новый повод поддеть Хорнера «Он боится за свои моторы». Вольф нашел новый повод поддеть Хорнера
Самое важное:
Галерея: McLaren подготовила особую ливрею для Сильверстоуна
Галерея: McLaren подготовила особую ливрею для Сильверстоуна Галерея: McLaren подготовила особую ливрею для Сильверстоуна
Что мировые СМИ написали о Гран При Австрии
Что мировые СМИ написали о Гран При Австрии Что мировые СМИ написали о Гран При Австрии
«Я их видел, это ужас». Макс рассказал о машинах 2026 года
«Я их видел, это ужас». Макс рассказал о машинах 2026 года «Я их видел, это ужас». Макс рассказал о машинах 2026 года
Вольф объяснил спад Mercedes в Австрии терминами фондового рынка
Вольф объяснил спад Mercedes в Австрии терминами фондового рынка Вольф объяснил спад Mercedes в Австрии терминами фондового рынка
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.