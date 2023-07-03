Вольф объяснил спад Mercedes в Австрии терминами фондового рынка

После хороших гонок в Испании и Канаде у Mercedes не оказалось скорости в австрийском Шпильберге. Пилоты команды Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл остались на финише только седьмым и восьмым.

Однако глава коллектива Тото Вольф объяснил, что не испытывает из-за такого выступления серьезной озабоченности. Такую позицию он объяснил с использованием примера из финансовой сферы.

«Я не переживаю, – сказал Вольф репортерам. – Во-первых, я верю в способности своей команды и могу лишь повторить, что благодаря доработкам мы сейчас на подъеме.

Кроме того, когда какие-то акции растут на фондовом рынке, это всегда сопровождается локальными падениями их цены. Рост некогда не бывает постоянным, его график всегда представляет собой зигзаг».

Австриец добавил: «Сейчас хорошо выступают только Макс [Ферстаппен] и Red Bull. А всем остальным нужно каждую секунду задавать себе вопрос, что с ними происходит.

Нет сомнений, что сейчас мы проходит через исторический период, когда доминируют один пилот и одна команда. Такое было у нас с Льюисом, у Red Bull с Себастьяном [Феттелем], у Ferrari с Михаэлем [Шумахером]. В этом смысле не происходит ничего нового».

Серхио Перес, Red Bull RB19, Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Вольф добавил, что в Брэкли не отказываются от погони за фаворитами и намерены сокращать отставание от Red Bull.

«Я верю в команду, – сказал он. – Иначе можно было бы сказать, что ни к чему продолжать преследование и лучше заняться проектом будущего года. Но мы не можем поступить так, мы продолжаем работу [над машиной 2023-го].

Из сложных дней нужно извлекать максимум опыта и стремиться стать сильнее. Мы уже видели, что можем хорошо проводить гонки. В Монреале отставание от Ферстаппена составило примерно десять секунд. И такие дни гораздо важнее того, что мы видели в этот раз».

Преимущество Mercedes над Aston Martin в Кубке конструкторов после Гран При Австрии тем временем сократилось до трех очков.