Вольф объяснил скорость McLaren в начале гонки

Первые круги Гран При Португалии запомнились тем, что ряд пилотов неожиданно прорвались вперед и на протяжении некоторого времени сохраняли превосходный темп. Так, Кими Райкконен отыграл десять позиций, а Карлос Сайнс на McLaren вышел в лидеры, обогнав в том числе обоих гонщиков Mercedes.

Вскоре лидеры чемпионата сумели прибавить и вернули себе первое и второе места. После финиша глава Mercedes Тото Вольф попробовал объяснить, что произошло.

«Я с большим удовольствием наблюдал за первыми кругами гонки, – сказал Вольф в эфире телеканала Sky. – Вышло отлично! Дело в том, что болиды McLaren позволяют очень быстро прогревать шины, к тому же они были на резине Soft. Было слышно, как кричат болельщики, когда Сайнс вышел в лидеры. Спорту нужны такие моменты. Но я рад и тому, что мы смогли отыграться».

Вольф также попробовал объяснить, как Хэмилтону удалось так просто обогнать Валттери Боттаса в борьбе за лидерство.

«Честно сказать, в этом году я впервые вижу, как он выстаивает свои уик-энды, – признался Вольф. – Он много думает, изучает, старается понять работу шин. И в гонке ему было очень комфортно. Да, на первом круге он упустил момент, но затем собрался и показал невероятную гонку.

Догнав Боттаса, он стал оказывать на него давление, что помешало Валттери беречь шины. В этом Хэмилтон очень хорош, он уже не первый раз так делает».

Наконец, Вольф отшутился на вопрос о том, не собирается ли Mercedes поскорее проблить контракт с Хэмилтоном.

«Это нельзя сделать быстро. Сначала нам нужно продать оборудование с нашей базы, продать часть недвижимости команды, а остальную собственность заложить. Это позволит собрать деньги за зарплату Льюису», – сказал глава Mercedes.