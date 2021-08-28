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Формула 1 / Гран При Бельгии Новости

Вольф объяснил преимущество Ферстаппена над Хэмилтоном

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А еще рассказал, почему завтра Льюис может победить Макса

Вольф объяснил преимущество Ферстаппена над Хэмилтоном

Льюис Хэмилтон стал третьим в квалификации Гран При Бельгии, уступив Максу Ферстаппену треть секунды. Однако глава Mercedes Тото Вольф считает, что преимущество Ферстаппена было связано с дождливой погодой, и если в гонке дождь не пойдет, то Хэмилтон сможет отыграться.

«У Льюиса еще есть все шансы на победу, – сказал Вольф Sky Sports. – У нас сильная машина для гонки, мы настроили ее под сухую трассу с хорошей скоростью на прямых. Если погода будет дождливая, то у нас будут проблемы. В ином случае, у нас должны быть хорошие шансы на победу.

Преимущество Red Bull связано с прижимной силой. У них крыло больше нашего, что дает преимущество в таких погодных условиях». 

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