Вольф объяснил позицию Mercedes беспокойством за мозги Хэма

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В Формуле 1 продолжают обсуждаться изменения в регламент 2023 года, призванные победить «козление» – паразитную вертикальную раскачку болидов на скорости, вызываемую особенностью генерации прижимной силы за счет граунд-эффекта.

При этом в Mercedes, чьи машины особенно подвержены этому явлению, настаивают на существенном изменении правил, а лидеры чемпионата этого года «Серебряным стрелам» в данном вопросе противодействуют.

«Я все еще верю, что в FIA найдут способ решить этот вопрос, – цитирует издание Sun главу Mercedes Тото Вольфа. – Колебания с частотой 1-2 герца на протяжении пары минут уже могут привести к повреждению головного мозга гонщика. Наши пилоты в этом сезоне часами испытывали колебания с частотой 6-7 герц».

В герцах в данном случае измеряется частота колебаний в секунду, то есть болид Mercedes за секунду мог совершать до семи паразитных вертикальных колебаний.

Позиция соперников Mercedes, напомним, сводится к тому, что решить свои проблемы немецкая команда может и сама просто увеличив дорожный просвет машин. Правда, в такой конфигурации серебряные болиды существенно теряют в прижиме и скорости, однако правила здесь ни при чем, уверены в Red Bull и Ferrari.