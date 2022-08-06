Вольф объяснил позицию Mercedes беспокойством за мозги Хэма
По словам главы компании, вертикальные колебания ведут к повреждению мозга у гонщиков, в частности семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона
В Формуле 1 продолжают обсуждаться изменения в регламент 2023 года, призванные победить «козление» – паразитную вертикальную раскачку болидов на скорости, вызываемую особенностью генерации прижимной силы за счет граунд-эффекта.
При этом в Mercedes, чьи машины особенно подвержены этому явлению, настаивают на существенном изменении правил, а лидеры чемпионата этого года «Серебряным стрелам» в данном вопросе противодействуют.
«Я все еще верю, что в FIA найдут способ решить этот вопрос, – цитирует издание Sun главу Mercedes Тото Вольфа. – Колебания с частотой 1-2 герца на протяжении пары минут уже могут привести к повреждению головного мозга гонщика. Наши пилоты в этом сезоне часами испытывали колебания с частотой 6-7 герц».
В герцах в данном случае измеряется частота колебаний в секунду, то есть болид Mercedes за секунду мог совершать до семи паразитных вертикальных колебаний.
Позиция соперников Mercedes, напомним, сводится к тому, что решить свои проблемы немецкая команда может и сама просто увеличив дорожный просвет машин. Правда, в такой конфигурации серебряные болиды существенно теряют в прижиме и скорости, однако правила здесь ни при чем, уверены в Red Bull и Ferrari.
Глава Формулы 1 пообещал 24 Гран При в 2023 году
Перес собрался стать ветераном Формулы 1
Самое важное:
Эксперт назвал «немыслимыми» тактические действия Ferrari в Венгрии
Джолион Палмер разобрал работу штаба Скудерии на прошедшем Гран При – и пришел к неутешительным выводам
Audi или Andretti? Вольф объяснил, какая команда лучше для Ф1
Глава Mercedes дал боссам чемпионата мира совет, кому отдать последнюю вакансию в пелотоне
Алези призвал поклонников простить Ferrari
По словам экс-пилота Скудерии, в данном случае критика никак не поможет Ferrari победить в гонках
Отец Феттеля объяснил причины ухода сына из Формулы 1
По словам Норберта Феттеля, Себастьян просто не увидел смысла в сражениях вне очковой зоны