Вольф объяснил, почему не возьмет Бинотто в Mercedes

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Матти Бинотто осталось отработать всего три недели в кабинете руководителя Ferrari – концерн уже объявил о его увольнении, хотя пока и не озвучил имя преемника.

Бинотто проработал в Скудерии 28 лет и за это время накопил серьезный опыт и завоевал авторитет среди коллег и соперников. Понятно, что такой специалист будет востребован – уже ходят слухи, что им интересуются в Audi и нескольких нынешних командах.

Недавно, когда руководитель Mercedes Тото Вольф был гостем официального подкаста Ф1 Beyond the Grid его спросили о ситуации с Бинотто.

Австриец ответил: «Не секрет, что прежде между нами случалось всякое. Хотя по ходу прошлого сезона мы лучше поняли друг друга.

Наша ситуация была чуть лучше, он же, это не вызывало сомнений, находился под невероятным прессингом. Когда работаешь руководителем в Ferrari, всегда важно прописать в контракте выгодные условия на случай увольнения.

Сейчас неизбежное случилось – но он смог продержаться дольше, чем я ожидал».

На вопрос о том, может ли Маттиа оказаться в составе Mercedes и проявить свои навыки в работе с машинами или моторами, Вольф ответил отрицательно.

«Нет, – прямо сказал он. – Думаю, за последние два года между нами накопились определенные противоречия, которые мешают этому.

Про другие команды говорить не буду. Но нет сомнений, что Маттиа отлично разбирается в Формуле 1. Возможно, он и найдет место где-то».

Также Тото поделился мнением о том, кто может стать новым боссом в Ferrari – главным кандидатом сейчас считается нынешний глава Alfa Romeo Фредерик Вассер.

«Нужен тот, кто разбирается в гонках – возможно, даже больше, чем просто в Формуле 1, – объяснил глава Mercedes, как бы он искал кандидата. – У нас очень нишевый спорт с собственными правилами, организаторами, держателем коммерческих прав и участниками. При этом все мы фактически заперты в паддоке, как в клетке. Тут нужна политическая проницательность.

Здесь особенная атмосфера. Чем больше ты знаешь об этом спорте, тем лучше. Но нельзя рассчитывать только на это. Кандидат не может быть лишь хорошим гоночным менеджером, но при этом ничего не смыслить в коммерции или вопросах внешнего мира».