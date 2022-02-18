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Формула 1 / Презентация Mercedes Новости

Вольф объяснил, почему Mercedes вернулась к серебристой расцветке

Глава команды также отметил, что теперь у Mercedes будет два основных цвета: черный и серебристый

Вольф объяснил, почему Mercedes вернулась к серебристой расцветке
Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
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Mercedes на протяжении всей своей гоночной истории выступала на машинах с традиционной серебристой окраской – именно поэтому бренд получил прозвище «Серебряные стрелы». Но перед сезоном Формулы 1 2020 года коллектив сменил дизайн своих автомобилей на черный, таким образом поддержав движение против расизма.

В течение нескольких лет команда тесно сотрудничала с Льюисом Хэмилтоном, работая над повышением этнического разнообразия в коллективе. К тому же Mercedes совместно с семикратным чемпионом мира запустила специальную программу, цель которой – заинтересовывать и привлекать к работе в области инжиниринга и технологий представителей различных меньшинств.

В пятницу, 18 февраля, Mercedes представила новый болид, основным цветом которого оказался серебристым с вкраплениями черных, красных и бирюзовых оттенков. Глава команды Тото Вольф объяснил выбор такого дизайна и рассказал, что в будущем серебристый и черный станут официальными цветами коллектива.

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«Черная ливрея была явной демонстрацией нашей миссии: мы намеревались стать более этнически разнообразной командой, – сказал Вольф. – Это стало элементом нашей ДНК, но серебристый цвет является еще и частью нашей истории. Как коллектив, мы выросли из “Серебряных стрел” в более инклюзивную команду: именно поэтому в будущем черный и серебристый станут нашими главными цветами.

Мы занимаемся привлечением различных людей не ради выполнения квоты: мы нанимаем самых лучших работников вне зависимости от их этнической принадлежности, пола, религии или сексуальной ориентации. Благодаря нашей деятельности люди, которые могли подумать, что карьера в области технологий или автоспорта им не подходит, вдохновляются и присоединяются, тем самым расширяя наш кадровый резерв».

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