Вольф объяснил, почему Mercedes отказала Льюису в долгосрочном контракте

В преддверии Гран При Италии команда Mercedes объявила, что Льюис Хэмилтон продолжит выступать за нее на протяжении двух следующих сезонов. Это значит, что в общей сложности партнерство с гонщиком продлится 13 лет.

При этом ранее в паддоке поговаривали, что Хэмилтон нацелился выступать в чемпионате еще много лет – сказались пример 42-летнего Фернандо Алонсо и стремление завоевать рекордный восьмой титул.

Однако глава Тото Вольф рассказал, что в случае долгосрочного контракта могли возникнуть нежелательные последствия.

«Мы живем в меняющемся мире, – объяснил австриец репортерам Sky в Монце. – При заключении пятилетнего соглашения необходимо было предусматривать условия досрочного расторжения, если мы не сможем обеспечить его достаточно быстрой машиной.

Так что мы не пошли этим путем. Два года – это прогнозируемый период. И по ходу этого срока мы сохраним верность друг другу».

С сезона-2026 Формула 1 перейдет на новый технический регламент, что почти наверняка изменит расстановку сил в пелотоне.

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14 Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

По мнению Вольфа, семикратному чемпиону мира даже в будущем не захочется сменить команду, и из Mercedes он рано или поздно отправится прямо на пенсию.

«Думаю, он сохранит роль в Mercedes даже тогда, когда решил перестать гоняться, – объяснил Тото. – Не могу представить себе, что он выступает за кого-то другого. При этом за пределами нашего спорта он остается выдающимся гонщиком и незаурядным человеком. Потому я надеюсь, что наше совместное приключение продолжится и вне гонок».

Ранее глава Mercedes говорил, что контракт Льюиса не затрагивает вопросы, не связанные с гонками.