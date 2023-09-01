Вольф объяснил, почему Mercedes отказала Льюису в долгосрочном контракте
По словам главы команды, вариант с двухлетним соглашением исключает необходимость обговаривать условия досрочного расставания
В преддверии Гран При Италии команда Mercedes объявила, что Льюис Хэмилтон продолжит выступать за нее на протяжении двух следующих сезонов. Это значит, что в общей сложности партнерство с гонщиком продлится 13 лет.
При этом ранее в паддоке поговаривали, что Хэмилтон нацелился выступать в чемпионате еще много лет – сказались пример 42-летнего Фернандо Алонсо и стремление завоевать рекордный восьмой титул.
Однако глава Тото Вольф рассказал, что в случае долгосрочного контракта могли возникнуть нежелательные последствия.
«Мы живем в меняющемся мире, – объяснил австриец репортерам Sky в Монце. – При заключении пятилетнего соглашения необходимо было предусматривать условия досрочного расторжения, если мы не сможем обеспечить его достаточно быстрой машиной.
Так что мы не пошли этим путем. Два года – это прогнозируемый период. И по ходу этого срока мы сохраним верность друг другу».
С сезона-2026 Формула 1 перейдет на новый технический регламент, что почти наверняка изменит расстановку сил в пелотоне.
Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14
Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
По мнению Вольфа, семикратному чемпиону мира даже в будущем не захочется сменить команду, и из Mercedes он рано или поздно отправится прямо на пенсию.
«Думаю, он сохранит роль в Mercedes даже тогда, когда решил перестать гоняться, – объяснил Тото. – Не могу представить себе, что он выступает за кого-то другого. При этом за пределами нашего спорта он остается выдающимся гонщиком и незаурядным человеком. Потому я надеюсь, что наше совместное приключение продолжится и вне гонок».
Ранее глава Mercedes говорил, что контракт Льюиса не затрагивает вопросы, не связанные с гонками.
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