Вольф объяснил, почему Хэмилтону будет сложно обгонять

После замены двигателя внутреннего сгорания в гибридной силовой установке Mercedes Льюис Хэмилтон стартует с 11-го места в Турции. Трасса «Истанбул-парк» в целом считается относительно обгонной, однако глава команды Тото Вольф признал, что прорваться будет не просто.

Во словам Вольфа, дело не только в конфигурации трассы, но и в том, что современные болиды генерируют большое количество «грязного» воздуха позади себя, так что приближаясь к ним машины теряют скорость, что очень затрудняет обгон.

«Надеюсь, Хэмилтону удастся прорваться, – сказал Вольф после завершения квалификации. – Но вчера на тренировках мы порой оказывались позади машин Haas и Williams, и нашим гонщикам было трудно даже приблизиться на дистанцию атаки. Так что завтра в гонке я полагаю многое будет зависеть от стратегии».

Вольфа также спросили, как принималось решение о замене мотора, и не придется ли менять двигатель вновь.

«Что касается замены мотора, то в старых силовых установках есть некоторые скрытые проблемы, природу которых мы пока в точности не установили. Так что мы не можем точно спрогнозировать, когда и сколько мощности в них мы потеряем. В этих условиях мы предпочли добавить в пул доступных силовых установок новый двигатель, на который мы можем положиться.

Впереди еще семь гонок, и я не стану говорить, что нам точно не понадобится менять что-то в силовых установках снова. Но конечно я надеюсь, что такая необходимость не возникнет», – сказал руководитель Mercedes.