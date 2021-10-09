Билеты
Войти

Motorsport Network

part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Перес объяснил слабую квалификацию. Шин не хватило Следующая / Риск с выбором настроек принес Леклеру третье место на решетке
Формула 1 / Гран При Турции Новости

Вольф объяснил, почему Хэмилтону будет сложно обгонять

Автор:
, Редактор

По словам главы Mercedes, он больше рассчитывает на стратегию в гонке, нежели на прорыв Хэмилтона

Вольф объяснил, почему Хэмилтону будет сложно обгонять

После замены двигателя внутреннего сгорания в гибридной силовой установке Mercedes Льюис Хэмилтон стартует с 11-го места в Турции. Трасса «Истанбул-парк» в целом считается относительно обгонной, однако глава команды Тото Вольф признал, что прорваться будет не просто.

Во словам Вольфа, дело не только в конфигурации трассы, но и в том, что современные болиды генерируют большое количество «грязного» воздуха позади себя, так что приближаясь к ним машины теряют скорость, что очень затрудняет обгон.

«Надеюсь, Хэмилтону удастся прорваться, – сказал Вольф после завершения квалификации. – Но вчера на тренировках мы порой оказывались позади машин Haas и Williams, и нашим гонщикам было трудно даже приблизиться на дистанцию атаки. Так что завтра в гонке я полагаю многое будет зависеть от стратегии».

Вольфа также спросили, как принималось решение о замене мотора, и не придется ли менять двигатель вновь.

«Что касается замены мотора, то в старых силовых установках есть некоторые скрытые проблемы, природу которых мы пока в точности не установили. Так что мы не можем точно спрогнозировать, когда и сколько мощности в них мы потеряем. В этих условиях мы предпочли добавить в пул доступных силовых установок новый двигатель, на который мы можем положиться.

Впереди еще семь гонок, и я не стану говорить, что нам точно не понадобится менять что-то в силовых установках снова. Но конечно я надеюсь, что такая необходимость не возникнет», – сказал руководитель Mercedes.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Перес объяснил слабую квалификацию. Шин не хватило

Предыдущая новость

Перес объяснил слабую квалификацию. Шин не хватило

Следующая новость

Риск с выбором настроек принес Леклеру третье место на решетке

Риск с выбором настроек принес Леклеру третье место на решетке
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Шумахер впереди Риккардо, Перес позади Гасли. Герои и лузеры субботы

27 мин
2
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Турции

2 ч
3
Формула 1

Формула 1 отказалась от смены регламента в 2022 году

3 ч
4
Формула 1

Вольф объяснил, почему Хэмилтону будет сложно обгонять

1 ч
5
Формула 1

Риск с выбором настроек принес Леклеру третье место на решетке

53 мин
Самое важное:
Расселл: Я лишил команду ещё одной особенной субботы
Формула 1

Расселл: Я лишил команду ещё одной особенной субботы

6мин
Шумахер впереди Риккардо, Перес позади Гасли. Герои и лузеры субботы
Формула 1

Шумахер впереди Риккардо, Перес позади Гасли. Герои и лузеры субботы

27мин
Риск с выбором настроек принес Леклеру третье место на решетке
Формула 1

Риск с выбором настроек принес Леклеру третье место на решетке

53мин
Вольф объяснил, почему Хэмилтону будет сложно обгонять
Формула 1

Вольф объяснил, почему Хэмилтону будет сложно обгонять

1 ч
Перес объяснил слабую квалификацию. Шин не хватило
Формула 1

Перес объяснил слабую квалификацию. Шин не хватило

1 ч
Последние видео
Интервью цикла #ThinkingForward с Маттиа Бинотто 18:41
Формула 1
7 сент. 2021 г.

Интервью цикла #ThinkingForward с Маттиа Бинотто

Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Больше от
Сергей Иванов
Боттас рассказал, почему проиграл квалификацию Гран При Турции
Формула 1

Боттас рассказал, почему проиграл квалификацию

Хэмилтон рассказал, где планирует обгонять в Турции Гран При Турции
Формула 1

Хэмилтон рассказал, где планирует обгонять в Турции

300 км/ч и 1000 «лошадей»: какими будут электрокары DTM DTM представил элетромобиль
DTM

300 км/ч и 1000 «лошадей»: какими будут электрокары DTM

Mercedes Больше от
Mercedes
Гран При Турции: дуэли в квалификациях Гран При Турции
Формула 1

Гран При Турции: дуэли в квалификациях

Одного из моторов Боттаса не хватило даже на один Гран При
Формула 1

Одного из моторов Боттаса не хватило даже на один Гран При

В Mercedes пообещали не утаивать информацию от Боттаса
Формула 1

В Mercedes пообещали не утаивать информацию от Боттаса

Самое читаемое Сегодня

Шумахер впереди Риккардо, Перес позади Гасли. Герои и лузеры субботы
Формула 1 Формула 1

Шумахер впереди Риккардо, Перес позади Гасли. Герои и лузеры субботы

Стартовая решетка Гран При Турции
Формула 1 Формула 1

Стартовая решетка Гран При Турции

Формула 1 отказалась от смены регламента в 2022 году
Формула 1 Формула 1

Формула 1 отказалась от смены регламента в 2022 году

Вольф объяснил, почему Хэмилтону будет сложно обгонять
Формула 1 Формула 1

Вольф объяснил, почему Хэмилтону будет сложно обгонять

Риск с выбором настроек принес Леклеру третье место на решетке
Формула 1 Формула 1

Риск с выбором настроек принес Леклеру третье место на решетке

Хэмилтон выиграл квалификацию в Турции, Боттас стартует с поула
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон выиграл квалификацию в Турции, Боттас стартует с поула

Sauber/Alfa Romeo может сменить хозяина в ближайшие недели
Формула 1 Формула 1

Sauber/Alfa Romeo может сменить хозяина в ближайшие недели

Одного из моторов Боттаса не хватило даже на один Гран При
Формула 1 Формула 1

Одного из моторов Боттаса не хватило даже на один Гран При

Самое важное:

Расселл: Я лишил команду ещё одной особенной субботы
Формула 1 Формула 1

Расселл: Я лишил команду ещё одной особенной субботы

Шумахер впереди Риккардо, Перес позади Гасли. Герои и лузеры субботы
Формула 1 Формула 1

Шумахер впереди Риккардо, Перес позади Гасли. Герои и лузеры субботы

Риск с выбором настроек принес Леклеру третье место на решетке
Формула 1 Формула 1

Риск с выбором настроек принес Леклеру третье место на решетке

Вольф объяснил, почему Хэмилтону будет сложно обгонять
Формула 1 Формула 1

Вольф объяснил, почему Хэмилтону будет сложно обгонять

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.