Вольф объяснил, почему Ферстаппен не победит Хэмилтона

После Гран При Монако Макс Ферстаппен вышел в лидеры Формулы 1, опередив Льюиса Хэмилтона на 4 очка. Однако босс Mercedes Тото Вольф не сильно беспокоится из-за этого, так как видит у пилота Red Bull слишком много ошибок для победы в чемпионате.

«Он определенно может стать чемпионом мира, – цитирует Вольфа газета Frankfurter Allgemeine. – Но все еще допускает небольшие ошибки из-за молодости. У него отличные скорость и контроль над машиной. Но нельзя допускать так много ошибок, ведь Льюис находится на пике. Да и догонять намного проще [чем быть впереди], так что нам нынешняя ситуация вполне подходит».

Вольф перечислил неудачи Ферстаппена за пять прошедших Гран При:

«Red Bull не может отрицать, что они фавориты. Макс должен был побеждать в Бахрейне, если бы не впечатляющий пилотаж Льюиса. Подожди Ферстаппен еще круг перед обгоном, он был бы первым на финише. В Имоле Макс ошибся в квалификации, иначе тоже был бы впереди.

В Португалии Макс выехал с трассы в квалификации и ошибся в гонке, когда Льюис дышал ему в затылок. Red Bull должна была брать все поулы, ведь их машина сильнее».