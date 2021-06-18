Вольф объяснил обмен шасси в Mercedes

Перед Гран При Франции Mercedes поменяла шасси своим пилотам. Валттери Боттас был недоволен работой своей машины и ему дали использовать запасную. А вот Льюис Хэмилтон решил, что на старом шасси Боттаса ему будет удобнее, чем на своем.

Глава Mercedes Тото Вольф пояснил, что сама по себе замена шасси не представляет собой ничего необычного.

«Мы постоянно переставляем детали туда-сюда, – сказал Вольф. – Это часть нашего плана. Шасси перешли в этот сезон из прошлого, а так мы не проезжаем миллионы миль на одном и том же. И если пилотов это успокаивает, то мы можем дать им запасное шасси, оно есть всегда».

Вольф также рассказал о шасси Боттаса, которое перешло к Хэмилтону: «Это шасси великолепно работало в Монако и позволило Валттери квалифицироваться на первом ряду. Но мало ли. Инженеры говорят, что разницы между шасси нет. Но если у пилота другие ощущения, то надо просто поменять шасси, а не спорить с ним».