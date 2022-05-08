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Формула 1 / Гран При Майами Новости

Вольф объяснил, как в Mercedes потеряли скорость

По словам руководителя команды, их машины очень чувствительны к малейшим изменением настроек, и именно в субботу инженеры внесли небольшие изменения, которые все испортили

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Вольф объяснил, как в Mercedes потеряли скорость
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По итогам пятницы в Майами стало казаться, что Mercedes смогла разобраться со своими проблемами и по скорости сравнялась с лидерами. Во второй тренировке Джордж Расселл и вовсе стал быстрейшим.

Однако в субботу Mercedes вновь откатились в середину пелотона, а на кадрах с трассы было отчетливо видно, что проблема с козлением, когда болид на скорости «прыгает» вверх-сниз, сохраняется. На пресс-конференции по итогам дня глава команды Тото Вольф объяснил, что именно произошло.

«В пятницу у нас была скорость, машина была настроена как надо, – сказал Вольф. – Как обычно,главным было справиться с козлением. В субботу мы кое-что изменили в настройках, не считая, что это существенные изменения. Но неожиданно это очень сильно повлияло на поведение машин и отбросило нас назад.

В квалификации пилоты вновь жаловались на козление. Это особенно неприятно в зонах торможения, так как на скачущей машине колеса не прижимаются к асфальту равномерно. В итоге мы стартуем с шестого и 12-го места, мы совсем не этого хотели.

Мы все еще верим в то, что у этого болида есть потенциал для того, чтобы на равных бороться с лидерами. Но это очень чувствительная к настройкам машина, она работает только в узком диапазоне, но подобрать его мы никак не можем из-за козления. Так что мы продолжаем собирать данные, надеемся получить ответ в гонке и на Гран При в Барселоне, где сможем сравнить информацию от этого болида и от машины с первых зимних тестов.

Для нас это очередной уик-энд, когда мы не боремся за победы, а продолжаем экспериментировать. Мы пока не сдаемся и не будем возвращаться к более простому варианту машины, который мы показали в феврале».

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