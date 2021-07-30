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Формула 1 Новость

Вольф объяснил, как правильно критиковать Хэмилтона

Автор:
, Ответственный редактор

По мнению гоночного босса Mercedes, всякие обвинения должны иметь свои границы

Вольф объяснил, как правильно критиковать Хэмилтона

После столкновения с Максом Ферстаппеном в Сильверстоуне Льюис Хэмилтон оказался под серьезным огнем критики со стороны руководства Red Bull Racing. Кристиан Хорнер и Хельмут Марко позволили себе несколько весьма серьезных обвинений в адрес семикратного чемпиона мира. 

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По прошествии без малого двух недель эмоции слегка улеглись, хотя общая тональность высказываний в целом осталась прежней. Как отметил глава Mercedes Тото Вольф, соперникам все же стоит чуть внимательнее выбирать реплики, делая свои комментарии после столь резонансных эпизодов. 

«Я думаю, в них говорили эмоции, – объяснил австриец в интервью Sky Sports по ходу пятничных тренировок в Будапеште. – Они дошли до прямых обвинений семикратного чемпиона мира. 

Слова вроде "любительский" или "непрофессиональный" в этом случае недопустимы, именно они вызвали лавинообразный отклик в социальных сетях. Возникли многочисленные противоречия, которые лишь усилили напряженность.

Мне кажется, мы как представители спорта должны делать прямо противоположное, стремиться к уменьшению напряженности».

Вольф добавил, что ситуация в Сильверстоуне значительно обострилась из-за того, что у разных команд была разная информация о состоянии Ферстаппена. Макса после аварии отправили в больницу, и многие упрекали Mercedes, что после этого не стоило устраивать громких празднований победы.

«Ты можешь рассчитывать только на ту информацию, которой располагаешь, – объяснил Вольф. – На тот момент мы знали со слов самого Кристиана [Хорнера], что он [Ферстаппен] не пострадал. А другой человек из руководства Red Bull лично подтвердил мне, что с ним все в порядке.

По пути на подиум мы дополнительно спросили журналистов, и они также сказали, что все нормально. 

Мы победили в Сильверстоуне после пяти поражений подряд, это был домашний этап для Льюиса, именно поэтому мы радовались по полной. Это игра, и все здесь зависит от того, под каким углом вы смотрите на вещи. 

Если Макса отправили в больницу для дополнительных проверок, а вы проиграли в борьбе [на трассе], это может изменить ваше восприятие происходящего. Такие вещи следует уважать».

Дополнительная информация: Гайдн Кобб

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