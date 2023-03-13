Вольф объяснил, что поможет Mercedes в Джидде

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Формула 1 впервые приехала в Саудовскую Аравию в 2021 году. Местные организаторы предложили пилотам и командам чемпионата быстрое и опасное городское кольцо на побережье Красного моря.

Несмотря на географическое соседство и схожие погодные условия, трасса в Джидде по характеру имеет очень мало общего с бахрейнской, где прошел первый этап нового сезона Ф1.

По мнению Тото Вольфа, эти особенности в предстоящие выходные помогут его команде Mercedes. Стартовый Гран При в Сахире Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл закончили только пятым и седьмым, что стало свидетельством сложностей с машиной W14.

Рассчитывать на улучшение шасси команде пока не приходится, значимые обновления ожидаются только к Имоле. Однако особенности трассы в Джидде, где гладкий асфальт и много скоростных поворотов, должны сыграть на руку Mercedes.

Джордж Расселл, Mercedes F1 W14, Кевин Магнуссен, Haas VF-23 Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

«Я не жду никаких чудес, поскольку уже давно не верю в них, – сказал Вольф воскресным вечером в Бахрейне. – Но на трассе в Сахире очень абразивный асфальт. К тому же, там ваша форма зависит от поведения задка машины. А для нас это, пожалуй, самое слабое место.

И если смотреть с этих позиций, то [в Саудовской Аравии] дела должны пойти лучше.

У меня нет сомнений, что на тех трассах, где прежде всего играет роль работа передней части шасси, наш темп будет значительно лучше».

Льюис Хэмилтон выиграл дебютную гонку в Джидде, однако в сезоне-2022 лучшим результатом стал финиш Джорджа Расселла на пятом месте.