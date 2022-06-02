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Формула 1 Новости

Вольф объяснил, что мешает Хэмилтону догнать Расселла

По словам босса Mercedes F1, все дело исключительно в везении

Автор:
Соавтор:
Джонатан Нобл
, редактор Ф1 (Global)
Вольф объяснил, что мешает Хэмилтону догнать Расселла
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Джордж Расселл перешел в Mercedes из Williams перед стартом нынешнего сезона, заменив Валттери Боттаса. 

24-летний британец уступил в первой гонке чемпионата своему напарнику, семикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону, но с тех пор во всякий раз финишировал впереди знаменитого напарника. В общем зачете после семи Гран При у Джорджа уже 84 очка, тогда как у Льюиса – 50.

В первых гонках новая машина W13 сильно страдала от «козления», однако и после победы над ним Расселл сохранил преимущество над Хэмилтоном. 

В Монако журналисты спросили главу чемпионской команды Тото Вольфа, значит ли такое развитие событий, что теперь молодой гонщик будет постоянно опережать титулованного партнера по команде.

«Думаю, что нет, – ответил австриец. – Вспомните, сколько невезения было у Льюиса. В этот раз опять – он застрял [за Фернандо Алонсо].

Сначала контакт с Эстебаном [Оконом], потом застрял за Фернандо. В квалификации были красные флаги. Думаю, этот маятник неизбежно должен качнуться в обратную сторону. Как только невезение Льюиса закончится, наши гонщики сравняются по скорости. В тренировках они по очереди опережают друг друга, и это здорово. 

Кроме того, они отлично работают вместе, чтобы сделать машину быстрее – а нам очень нужно сделать ее быстрее».

Ранее Тото говорил, что не ждет от Mercedes больших успехов в Монако. Однако на следующем этапе в Баку обладатели восьми Кубков конструкторов рассчитывают как минимум вернуться на тот уровень, где были в Барселоне.

«Наша команда сейчас третья по силе, это значит пятую и шестую позицию, – сказал Вольф. – Но это совсем не то, чего мы хотим. Сейчас мы нацеливаемся на подиумы. В долгосрочной перспективе очки тоже полезны, но я даже говорить не хочу о таком.  

Я хочу бороться в той группе, что оспаривает победы. Мы вынесли важные уроки и заложили базис, который позволит добиваться успеха в дальнейшем».

Сейчас в командном зачете Ф1 Mercedes заработала 134 очка – это намного больше, чем у идущей четвертой McLaren (59), но заметно уступает Ferrari (199) и Red Bull (235).

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