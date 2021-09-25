Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / «Чувствую себя ужасно». Хэмилтон о ходе квалификации Следующая / Норрис – супергерой, Хэмилтон – в бездне. Герои и неудачники Сочи
Формула 1 / Гран При России Новость

Вольф обвинил в бедах Mercedes ранний выезд на трассу

Автор:
, главный редактор

Руководитель чемпионской команды отказался считать действия своих подчиненных ошибочными

Вольф обвинил в бедах Mercedes ранний выезд на трассу

Пилоты команды Mercedes в конце квалификации Гран При России смогли проехать на сликах только один быстрый круг – и именно это стало главной причиной не слишком хороших результатов квалификации. Так прокомментировал результаты субботних заездов руководитель команды Тото Вольф.

«Порой обстоятельства просто складываются неудачно – и дело даже не в какой-либо допущенной нами ошибке. Просто так сработали разные факторы. Наши пилоты первыми выехали из боксов в самом начале сессии – и из-за этого были поставлены перед выбором: либо проехать только один быстрый круг на промежуточной резине, либо ограничиться одним быстрым кругом на сликах. И мы выбрали более надежный первый вариант».

Вольф имеет в виду, что из-за раннего выезда из боксов первый круг на промежуточных шинах у обоих пилотов оказался не слишком быстрым. И если бы Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас ограничились им, а слики не позволили бы ускориться по ходу второй попытки, гонщики Mercedes рисковали оказаться в итоговом протоколе еще ниже (в реальности британец и финн заняли в квалификации 4-е и 7-е места).

Напомним, что позже, возвращаясь в боксы в конце первой попытки, Хэмилтон допустил контакт со стенкой пит-лейна – после чего механикам пришлось потратить некоторое время на замену переднего крыла. Это не помешало британцу вернуться на трассу и уйти на быстрый круг, но по ходу этого круга пилот потерял контроль над машиной.

«Но даже если бы Льюис не ошибся и не приложил машину о стену, у нас просто не хватило бы времени проехать еще один быстрый круг на сликах, – продолжил Вольф. – А за один круг слик нельзя было прогреть. Задержка в боксах для замены переднего крыла? Мы потеряли на этом полминуты или сорок пять секунд [в реальности пит-стоп занял примерно минуту] – еще один круг это нам все равно не подарило бы.

Но я бы не назвал случившееся ошибкой. Сейчас я могу сказать, что стоило в начале третьего сегмента выехать на трассу на минуту позже – но принять такое решение в тот момент можно было только по подсказке волшебного шара. Так что, нам просто не повезло. Хотя при хороших раскладах мы могли бы рассчитывать на первое или второе место на старте».

Читайте также:

 

Поделились
Комментарии
«Чувствую себя ужасно». Хэмилтон о ходе квалификации

Предыдущая новость

«Чувствую себя ужасно». Хэмилтон о ходе квалификации

Следующая новость

Норрис – супергерой, Хэмилтон – в бездне. Герои и неудачники Сочи

Норрис – супергерой, Хэмилтон – в бездне. Герои и неудачники Сочи
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Норрис – супергерой, Хэмилтон – в бездне. Герои и неудачники Сочи

20 мин
2
Формула 1

Стартовая решетка Гран При России

1 ч
3
Формула 1

Норрис взял поул на трассе в Сочи, Mercedes и Red Bull не попали в первую тройку

1 ч
4
Формула 1

«Чувствую себя ужасно». Хэмилтон о ходе квалификации

1 ч
5
Формула 1

Вольф обвинил в бедах Mercedes ранний выезд на трассу

27 мин
Самое важное:
Сайнс: Надеюсь обойти Норриса на старте
Формула 1

Сайнс: Надеюсь обойти Норриса на старте

1мин
Расселл: Выехал на сликах – и чуть не разбил машину
Формула 1

Расселл: Выехал на сликах – и чуть не разбил машину

3мин
Норрис – супергерой, Хэмилтон – в бездне. Герои и неудачники Сочи
Формула 1

Норрис – супергерой, Хэмилтон – в бездне. Герои и неудачники Сочи

20мин
Вольф обвинил в бедах Mercedes ранний выезд на трассу
Формула 1

Вольф обвинил в бедах Mercedes ранний выезд на трассу

27мин
«Чувствую себя ужасно». Хэмилтон о ходе квалификации
Формула 1

«Чувствую себя ужасно». Хэмилтон о ходе квалификации

1 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Кирилл Качнов Больше от
Кирилл Качнов
Расселл: Выехал на сликах – и чуть не разбил машину Гран При России
Формула 1

Расселл: Выехал на сликах – и чуть не разбил машину

«Чувствую себя ужасно». Хэмилтон о ходе квалификации Гран При России
Формула 1

«Чувствую себя ужасно». Хэмилтон о ходе квалификации

Ферстаппену поменяли мотор. Старт из задних рядов неизбежен Гран При России
Формула 1

Ферстаппену поменяли мотор. Старт из задних рядов неизбежен

Самое читаемое Сегодня

Норрис – супергерой, Хэмилтон – в бездне. Герои и неудачники Сочи
Формула 1 Формула 1

Норрис – супергерой, Хэмилтон – в бездне. Герои и неудачники Сочи

Стартовая решетка Гран При России
Формула 1 Формула 1

Стартовая решетка Гран При России

Норрис взял поул на трассе в Сочи, Mercedes и Red Bull не попали в первую тройку
Формула 1 Формула 1

Норрис взял поул на трассе в Сочи, Mercedes и Red Bull не попали в первую тройку

«Чувствую себя ужасно». Хэмилтон о ходе квалификации
Формула 1 Формула 1

«Чувствую себя ужасно». Хэмилтон о ходе квалификации

Вольф обвинил в бедах Mercedes ранний выезд на трассу
Формула 1 Формула 1

Вольф обвинил в бедах Mercedes ранний выезд на трассу

Шварцман финишировал на подиуме первой гонки Ф3 в Сочи
Формула 2 Формула 2

Шварцман финишировал на подиуме первой гонки Ф3 в Сочи

Можно ли сделать дождевые шины лучше? Ответ Pirelli
Формула 1 Формула 1

Можно ли сделать дождевые шины лучше? Ответ Pirelli

5 примеров для Ферстаппена: как прорваться через пелотон в Сочи
Формула 1 Формула 1

5 примеров для Ферстаппена: как прорваться через пелотон в Сочи

Самое важное:

Сайнс: Надеюсь обойти Норриса на старте
Формула 1 Формула 1

Сайнс: Надеюсь обойти Норриса на старте

Расселл: Выехал на сликах – и чуть не разбил машину
Формула 1 Формула 1

Расселл: Выехал на сликах – и чуть не разбил машину

Норрис – супергерой, Хэмилтон – в бездне. Герои и неудачники Сочи
Формула 1 Формула 1

Норрис – супергерой, Хэмилтон – в бездне. Герои и неудачники Сочи

Вольф обвинил в бедах Mercedes ранний выезд на трассу
Формула 1 Формула 1

Вольф обвинил в бедах Mercedes ранний выезд на трассу

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.