Вольф обвинил в бедах Mercedes ранний выезд на трассу

Пилоты команды Mercedes в конце квалификации Гран При России смогли проехать на сликах только один быстрый круг – и именно это стало главной причиной не слишком хороших результатов квалификации. Так прокомментировал результаты субботних заездов руководитель команды Тото Вольф.

«Порой обстоятельства просто складываются неудачно – и дело даже не в какой-либо допущенной нами ошибке. Просто так сработали разные факторы. Наши пилоты первыми выехали из боксов в самом начале сессии – и из-за этого были поставлены перед выбором: либо проехать только один быстрый круг на промежуточной резине, либо ограничиться одним быстрым кругом на сликах. И мы выбрали более надежный первый вариант».

Вольф имеет в виду, что из-за раннего выезда из боксов первый круг на промежуточных шинах у обоих пилотов оказался не слишком быстрым. И если бы Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас ограничились им, а слики не позволили бы ускориться по ходу второй попытки, гонщики Mercedes рисковали оказаться в итоговом протоколе еще ниже (в реальности британец и финн заняли в квалификации 4-е и 7-е места).

Напомним, что позже, возвращаясь в боксы в конце первой попытки, Хэмилтон допустил контакт со стенкой пит-лейна – после чего механикам пришлось потратить некоторое время на замену переднего крыла. Это не помешало британцу вернуться на трассу и уйти на быстрый круг, но по ходу этого круга пилот потерял контроль над машиной.

«Но даже если бы Льюис не ошибся и не приложил машину о стену, у нас просто не хватило бы времени проехать еще один быстрый круг на сликах, – продолжил Вольф. – А за один круг слик нельзя было прогреть. Задержка в боксах для замены переднего крыла? Мы потеряли на этом полминуты или сорок пять секунд [в реальности пит-стоп занял примерно минуту] – еще один круг это нам все равно не подарило бы.

Но я бы не назвал случившееся ошибкой. Сейчас я могу сказать, что стоило в начале третьего сегмента выехать на трассу на минуту позже – но принять такое решение в тот момент можно было только по подсказке волшебного шара. Так что, нам просто не повезло. Хотя при хороших раскладах мы могли бы рассчитывать на первое или второе место на старте».