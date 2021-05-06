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Формула 1 Новости

Вольф о замене Боттаса на Расселла: Полная чушь

Автор:
, редактор

Босс Mercedes в очередной раз похвалил Валттери

Вольф о замене Боттаса на Расселла: Полная чушь

После Гран При Португалии появились слухи о замене Валттери Боттаса на Джорджа Расселла в составе Mercedes уже по ходу сезона-2021. Однако руководитель команды Тото Вольф такую информацию опроверг.

«Полная чушь, – цитирует Вольфа газета Osterreich. – Боттас очень хорош, может побороться с любым пилотом чемпионата. И ему снова и снова удается ехать быстрее Льюиса, как в последней квалификакции в Портимане. Но Льюис заслужил титулы за счет большей стабильности».

Вольф также ответил на вопрос о том, начал ли он торопиться с продлением контракта Льюиса Хэмилтона: «Сейчас мы сосредоточены на чемпионате, нельзя отвлекаться. Если появится время, мы подумаем о будущем. Но пока еще не начинали».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Валттери Боттас , Джордж Расселл
Команды Mercedes
Автор Иван Матушкин

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