Вольф о замене Боттаса на Расселла: Полная чушь

После Гран При Португалии появились слухи о замене Валттери Боттаса на Джорджа Расселла в составе Mercedes уже по ходу сезона-2021. Однако руководитель команды Тото Вольф такую информацию опроверг.

«Полная чушь, – цитирует Вольфа газета Osterreich. – Боттас очень хорош, может побороться с любым пилотом чемпионата. И ему снова и снова удается ехать быстрее Льюиса, как в последней квалификакции в Портимане. Но Льюис заслужил титулы за счет большей стабильности».

Вольф также ответил на вопрос о том, начал ли он торопиться с продлением контракта Льюиса Хэмилтона: «Сейчас мы сосредоточены на чемпионате, нельзя отвлекаться. Если появится время, мы подумаем о будущем. Но пока еще не начинали».