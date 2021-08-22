Вольф о выборе пилота: «Выбираем между талантом и стабильностью»

Руководитель команды Mercedes Тото Вольф в интервью немецкому изданию Bild прокомментировал ситуацию вокруг решения коллектива по второму пилоту на 2022 год – а также озвучил новый срок принятия этого решения.

«Мы вынуждены выбирать между стабильностью Валттери и талантом Джорджа – нам надо понять, что важнее с точки зрения будущего, – в частности сказал менеджер. – Я бы хотел, чтобы мы со всем определились в сентябре – это даст обоим возможность нормально готовиться к новому сезону».

Среди прочего австриец вновь подчеркнул, что в ближайшие несколько лет будет активно принимать участие в жизни команды и не собирается заканчивать эту главу своей карьеры.

«Я целый год думал о том, чтобы завязать с гонками и вернуться в мир финансов и инвестиций. Но потом мы вместе с Mercedes мы решили, что команда – это не просто рекламная площадка, которая будет использована только в течение какого-то сравнительно короткого времени. И после этого я прекратил думать об уходе. Сейчас мне принадлежит треть акций – и я определенно никуда не денусь. Впрочем, это не значит, что я по-прежнему буду занимать пост руководителя команды».

Также Вольф прокомментировал недавно озвученное решение Mercedes об уходе в конце следующего сезона из чемпионата Формулы Е. Марка последовала примеру Audi и BMW, для которых недавний финальный уик-энд сезона в Берлине стал последним в электрическом чемпионате.

«С первого взгляда, конечно, выглядит не слишком круто, что чемпионат покидают сразу три производителя. Но, может быть, Формуле Е требуется определенная перезагрузка, требуется сделать некий новый шаг. Может быть, частные команды теперь добьются большего успеха, выйдут на передний план и станут новыми сильными игроками».

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