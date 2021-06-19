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Формула 1 / Гран При Франции Новости

Вольф о том, что не уволит Боттаса до зимы: Я пошутил

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Глава Mercedes признался, что решение о смене пилота может быть принято уже к Монце

Вольф о том, что не уволит Боттаса до зимы: Я пошутил

Вчера, комментируя многочисленные слухи о возможной скорой замене Валттери Боттаса на Джорджа Расселла, глава команды Mercedes Тото Вольф завил журналистам, что решение о составе пилотов будут принято только зимой.

Однако уже сегодня он же признался, что говорил не всерьез, и что ждать зимы в Mercedes точно не собираются.

«Да я просто шутил, – цитирует слова Вольфа издание Planet F1, сказанные в эфире Sky Italia. –Конечно, мы не станем тянуть до декабря, это будет слишком поздно. Когда объявим? Ну, думаю в июле будет слишком рано, так что ориентируйтесь на этап в Монце [12 сентября – прим ред], может быть там вам будет о чем написать.

Что касается замены одного из гонщиков, то конечно мы это рассматриваем. Но речь идет не о главном нашем пилоте. У любого бывают провалы, или когда гонщик не финиширует. Тем важнее показать себя в следующей гонке. Так что обоим кандидатом важно сейчас выкладываться по полной».

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