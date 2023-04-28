Вольф о темпе Mercedes в Баку: Мы все теряем в трех поворотах
Глава Mercedes объяснил, почему на азербайджанской трассе его пилоты оказались так далеко от лидеров
На третьем этапе сезона Ф1 в Мельбурне гонщики на Mercedes W14 обеспечили себе вторую и третью позицию на стартовом поле. Прошел месяц – и результаты стали совсем иными. На бакинском Гран При Льюис Хэмилтон с огромным трудом прошел в финал пятничной квалификации, где показал пятое время, а Джордж Расселл и вовсе остался 11-м.
Если соперники из Red Bull и прежде были для Mercedes вне досягаемости, то поражение от Ferrari позволило говорить, что алая команда по ходу месячного перерыва справилась с работой лучше представителей Брэкли.
Руководитель Mercedes Тото Вольф прямо указал, что Хэмилтон с Расселлом уступают пилотам Скудерии там, где нужна прижимная сила.
«Результаты квалификации не радуют, – признал австриец в интервью Sky. – Первая тройка очень далеко, а дальше отставания минимальны. Нам лишь остается делать все возможное, чтобы добиться в такой ситуации своего максимума.
Мы все теряем в трех поворотах. Со старта и ближе к финишу наш темп такой же, как у Леклера с Ферстаппеном. Но вот на втором секторе, приходится признать, Ferrari выглядит просто блестяще».
Он добавил: «Наша же машина в целом недостаточно стабильна, и прижимной силы тоже недостаточно. В этот раз мы не привезли никаких обновлений, они отложены до Имолы. Так что нам надо просто сделать максимум того, что в наших силах».
Кроме того, Тото похвалил Льюиса за сильную концовку квалификации: «Я очень доволен тем, как он смог прибавить в самом конце. Ему едва удалось выйти в финал, но там он проехал действительно здорово».
Год назад Расселл и Хэмилтон финишировали в Азербайджане третьим и четвертым.
Дополнительная информация: Мэтт Кью
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