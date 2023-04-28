Предыдущая / Гран При Азербайджана: дуэли в квалификациях
Формула 1 / Гран При Азербайджана Новость

Вольф о темпе Mercedes в Баку: Мы все теряем в трех поворотах

Глава Mercedes объяснил, почему на азербайджанской трассе его пилоты оказались так далеко от лидеров

Александр Кабановский
Автор:
Вольф о темпе Mercedes в Баку: Мы все теряем в трех поворотах

На третьем этапе сезона Ф1 в Мельбурне гонщики на Mercedes W14 обеспечили себе вторую и третью позицию на стартовом поле. Прошел месяц – и результаты стали совсем иными. На бакинском Гран При Льюис Хэмилтон с огромным трудом прошел в финал пятничной квалификации, где показал пятое время, а Джордж Расселл и вовсе остался 11-м.

Если соперники из Red Bull и прежде были для Mercedes вне досягаемости, то поражение от Ferrari позволило говорить, что алая команда по ходу месячного перерыва справилась с работой лучше представителей Брэкли.

Руководитель Mercedes Тото Вольф прямо указал, что Хэмилтон с Расселлом уступают пилотам Скудерии там, где нужна прижимная сила. 

«Результаты квалификации не радуют, – признал австриец в интервью Sky. – Первая тройка очень далеко, а дальше отставания минимальны. Нам лишь остается делать все возможное, чтобы добиться в такой ситуации своего максимума. 

Мы все теряем в трех поворотах. Со старта и ближе к финишу наш темп такой же, как у Леклера с Ферстаппеном. Но вот на втором секторе, приходится признать, Ferrari выглядит просто блестяще».  

Он добавил: «Наша же машина в целом недостаточно стабильна, и прижимной силы тоже недостаточно. В этот раз мы не привезли никаких обновлений, они отложены до Имолы. Так что нам надо просто сделать максимум того, что в наших силах». 

Кроме того, Тото похвалил Льюиса за сильную концовку квалификации: «Я очень доволен тем, как он смог прибавить в самом конце. Ему едва удалось выйти в финал, но там он проехал действительно здорово».

Год назад Расселл и Хэмилтон финишировали в Азербайджане третьим и четвертым.

Читайте также:

Дополнительная информация: Мэтт Кью

Поделились
Комментарии

Гран При Азербайджана: дуэли в квалификациях
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Перес не придал значения ошибке в квалификации

Перес не придал значения ошибке в квалификации

Формула 1
Гран При Азербайджана

Перес не придал значения ошибке в квалификации Перес не придал значения ошибке в квалификации

«Думал обогнать лишь Mercedes и Aston». Леклер удивился поулу

«Думал обогнать лишь Mercedes и Aston». Леклер удивился поулу

Формула 1
Гран При Азербайджана

«Думал обогнать лишь Mercedes и Aston». Леклер удивился поулу «Думал обогнать лишь Mercedes и Aston». Леклер удивился поулу

Леклер принес Ferrari первый поул в сезоне на улицах Баку

Леклер принес Ferrari первый поул в сезоне на улицах Баку

Формула 1
Гран При Азербайджана

Леклер принес Ferrari первый поул в сезоне на улицах Баку Леклер принес Ferrari первый поул в сезоне на улицах Баку

Самое важное:

Мнение: как реформа AlphaTauri стала головной болью для босса Ferrari

Мнение: как реформа AlphaTauri стала головной болью для босса Ferrari

F1 Формула 1

Мнение: как реформа AlphaTauri стала головной болью для босса Ferrari Мнение: как реформа AlphaTauri стала головной болью для босса Ferrari

Porsche раскрыла ливрею для «24 часов Ле-Мана»

Porsche раскрыла ливрею для «24 часов Ле-Мана»

LM24 24 часа Ле-Мана

Porsche раскрыла ливрею для «24 часов Ле-Мана» Porsche раскрыла ливрею для «24 часов Ле-Мана»

Откуда у Ferrari появился темп? Леклер объяснил, что из Мельбурна

Откуда у Ferrari появился темп? Леклер объяснил, что из Мельбурна

F1 Формула 1
Гран При Азербайджана

Откуда у Ferrari появился темп? Леклер объяснил, что из Мельбурна Откуда у Ferrari появился темп? Леклер объяснил, что из Мельбурна

Алонсо назвал неполадки DRS причиной слабой квалификации

Алонсо назвал неполадки DRS причиной слабой квалификации

F1 Формула 1
Гран При Азербайджана

Алонсо назвал неполадки DRS причиной слабой квалификации Алонсо назвал неполадки DRS причиной слабой квалификации

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.