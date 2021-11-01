Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Не стало Антонии Терци, автора «моржового носа» Williams
Формула 1 Новости

Вольф о своем трудном детстве: Нынешние проблемы – ничто

Автор:
, Редактор

По словам главы Mercedes, он до сих пор просыпается с ощущением, что его все бросили

Вольф о своем трудном детстве: Нынешние проблемы – ничто

Как мы сегодня уже упоминали, в британском издании Daily Mail вышло большое интервью Тото Вольфа. Мы уже приводили его слова об опасности борьбы между Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном в финале чемпионата, а теперь публикуем ту часть, в которой Вольф рассказывает о своем трудном детстве.

Собственно, об этом он заговорил, отвечая на вопрос о том, насколько сильное давление он сейчас испытывает из-за обострившейся борьбы в чемпионате.

«Послушайте, в моей жизни было столько трудных лет, с которыми борьба в чемпионате просто несравнима, – сказал Вольф. – То моральное давление, которое я сейчас вроде бы испытываю, не идет ни в какое сравнение с тем, что я уже пережил в своем детстве, в отрочестве. То, что происходит сейчас, это так, веселье по сравнению с тем, через что мне пришлось пройти и что до сих пор является причиной моих страхов.

Я не просто в раннем возрасте потерял отца. Он десять лет боролся с опухолью мозга. Сколько я себя помню, он всегда был болен. Он умер, когда я был подростком, и все это время он просто физически не мог зарабатывать для нашей семьи деньги. И осознание этого очень изменило его натуру.

Уже в 14 лет я мечтал полностью себя обеспечивать, ни от кого не зависеть. И даже будучи главой команды Mercedes, я больше беспокоюсь насчет тех старых своих проблем.

Я до сих пор просыпаюсь после снов, в которых я остался один. Такие сны снятся мне с самого детства. Это не про работу, не про то давление, которое я сейчас испытываю. Люди видят во мне успешного руководителя, у которого все должно быть хорошо. Но мне хочется сказать им: я тоже прошел через многое. Вы не одиноки, и я знаю, что страхи никуда не уходят.

Но именно такой бэкграунд делает людей амбициознее. Я знаю многих успешных людей – бизнесменов, докторов, адвокатов – многие из которых на ранних этапах своей жизни оказывались в унизительных положениях, а потом преуспели».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Не стало Антонии Терци, автора «моржового носа» Williams
Предыдущая новость

Не стало Антонии Терци, автора «моржового носа» Williams
Загрузить комментарии
Больше от
Сергей Иванов
Миллер не оправдал доверие Ducati
MotoGP

Миллер не оправдал доверие Ducati

Не стало Антонии Терци, автора «моржового носа» Williams
Формула 1

Не стало Антонии Терци, автора «моржового носа» Williams

Джереми Кларксон объяснил, за что люди разлюбили Хэма
Формула 1

Джереми Кларксон объяснил, за что люди разлюбили Хэма

Mercedes Больше от
Mercedes
Источник: в Mercedes решили перевести моторы в рискованный режим
Формула 1

Источник: в Mercedes решили перевести моторы в рискованный режим

В Red Bull назвали главное отличие их машины от Mercedes
Формула 1

В Red Bull назвали главное отличие их машины от Mercedes

Экс-пилот Ф1: Успехи Хэмилтона – далеко не просто везение
Формула 1

Экс-пилот Ф1: Успехи Хэмилтона – далеко не просто везение

Самое важное:

Вольф о своем трудном детстве: Нынешние проблемы – ничто
Формула 1 Формула 1

Вольф о своем трудном детстве: Нынешние проблемы – ничто

Не стало Антонии Терци, автора «моржового носа» Williams
Формула 1 Формула 1

Не стало Антонии Терци, автора «моржового носа» Williams

Вот почему Ferrari SF21 будет быстры в Мексике
Формула 1 Формула 1

Вот почему Ferrari SF21 будет быстры в Мексике

Джереми Кларксон объяснил, за что люди разлюбили Хэма
Формула 1 Формула 1

Джереми Кларксон объяснил, за что люди разлюбили Хэма

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.