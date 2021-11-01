Вольф о своем трудном детстве: Нынешние проблемы – ничто

Как мы сегодня уже упоминали, в британском издании Daily Mail вышло большое интервью Тото Вольфа. Мы уже приводили его слова об опасности борьбы между Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном в финале чемпионата, а теперь публикуем ту часть, в которой Вольф рассказывает о своем трудном детстве.

Собственно, об этом он заговорил, отвечая на вопрос о том, насколько сильное давление он сейчас испытывает из-за обострившейся борьбы в чемпионате.

«Послушайте, в моей жизни было столько трудных лет, с которыми борьба в чемпионате просто несравнима, – сказал Вольф. – То моральное давление, которое я сейчас вроде бы испытываю, не идет ни в какое сравнение с тем, что я уже пережил в своем детстве, в отрочестве. То, что происходит сейчас, это так, веселье по сравнению с тем, через что мне пришлось пройти и что до сих пор является причиной моих страхов.

Я не просто в раннем возрасте потерял отца. Он десять лет боролся с опухолью мозга. Сколько я себя помню, он всегда был болен. Он умер, когда я был подростком, и все это время он просто физически не мог зарабатывать для нашей семьи деньги. И осознание этого очень изменило его натуру.

Уже в 14 лет я мечтал полностью себя обеспечивать, ни от кого не зависеть. И даже будучи главой команды Mercedes, я больше беспокоюсь насчет тех старых своих проблем.

Я до сих пор просыпаюсь после снов, в которых я остался один. Такие сны снятся мне с самого детства. Это не про работу, не про то давление, которое я сейчас испытываю. Люди видят во мне успешного руководителя, у которого все должно быть хорошо. Но мне хочется сказать им: я тоже прошел через многое. Вы не одиноки, и я знаю, что страхи никуда не уходят.

Но именно такой бэкграунд делает людей амбициознее. Я знаю многих успешных людей – бизнесменов, докторов, адвокатов – многие из которых на ранних этапах своей жизни оказывались в унизительных положениях, а потом преуспели».