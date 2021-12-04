Квалификации в Джидде получила невероятную развязку: Макс Ферстаппен из Red Bull должен был легко обеспечить себе старт с поула, но разбил машину в финальном повороте решающего круга. После этого первый ряд решетки достался пилотам Mercedes: Льюис Хэмилтон на одну десятую превзошел Валттери Боттаса.

В команде Mercedes признались, что хорошая скорость главных соперников на одном круге не стала для них сюрпризом.

«Мы ожидали, что они возьмут поул, – признался в эфире Sky Sports глава чемпионов мира Тото Вольф. – Нам на этой стадии было важно удержаться рядом, продолжать атаковать. Но в итоге мы на первом ряду, а это очень большая разница.

Надеюсь, завтра нам удастся продолжить в том же духе. Думаю, они [Red Bull] сконцентрировались на темпе на одном круге, именно поэтому шины у них начинали работать сразу же. Если мы сможем удержать это небольшое преимущество – кто знает, чем все закончится».

Говоря об аварии Макса, австриец добавил: «Формула 1 преподносит безумные сюрпризы. Сегодня они были намного быстрее, их машина ехала просто отлично. Им удавалось выводить резину в оптимальный диапазон к первому же быстрому кругу, а нам не хватало сцепления.

Мы отставали на полсекунды, ловить было нечего. Но он слишком широко выехал из последнего поворота, продолжил атаковать и задел стену. Для нас старт с двух первых позиций станет завтра большим преимуществом».

При этом Вольф отмерил, что теперь Ферстаппену придется действовать агрессивно: «Им нужно что-то делать. Если он останется третьим после первого поворота, это совсем плохо. Так что он будет пробовать обогнать Валттери, а в идеале и Льюиса. Но мы готовы к этому сражению».

Все лидеры будут стартовать в гонке на более жестких шинах Medium. По словам Тото, для его команды вопрос о возможности использовать Soft не стоял.

«Да, мы вели обсуждения, но было ощущение, что они [Soft] никак не попадают у нас в оптимальный диапазон, – объяснил австриец. – Мы так и не добились от них нужной температуры. Надеюсь, завтра у нас не будет нехватки сцепления и все пройдет хорошо».

Дополнительная информация: Джеймс Ньюболд